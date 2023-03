OMG 2: अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों से डरे मेकर, OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी 'ओह माय गॉड 2'!

OMG 2 OTT Release: बॉलीवुड के सुपरस्टार और खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार इन दिनों बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं. अक्की की पिछली सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बेहद बुरी तरह से पिटी है, जिसके बारे में खुद एक्टर ने भी नहीं सोचा था. अक्षय एक दौर में बॉलीवुड के सुपरहिट मशीन माने जाते थे और उनकी हर फिल्म हफ्ते भर में 100 करोड़ के पार पहुंच जाती थी. वहीं उनकी हालिया फिल्म सेल्फी का इतना बुरा हाल हुआ कि बॉक्स ऑफिस पर हाहाकार मच गया था. ऐसे में अब अक्की की आने वाले फिल्म ‘ओह माय गॉड 2’ को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है. दरअसल दावा किया जा रहा है कि अक्षय कुमार की ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है.

अक्षय कुमार के लिए पिछला दो साल बेहद खराब रहा है एक्टर की लगातार कई बड़ी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ है. अक्षय की ‘बच्चन पांडे’, ‘अतरंगी रे’, ‘रक्षा बंधन’, ‘सम्राट पृथ्वीराज’,’राम सेतु’ और ‘सेल्फी’ का बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरा हाल देखकर हर कोई हैरान रह गया है. ऐसे में अब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि लगातार अक्षय की फ्लॉप फिल्मों की वजह से उनकी अब आगामी फिल्म ओह मॉई गॉड 2 अब ओटीटी पर आएगी. हालांकि ईटाइम्स की एक रिपोर्ट की मानें तो अभी तक इस बात को ऑफिशियली तौर पर कंफर्म नहीं किया गया है.