OMG 2 Review: दमदार है पंकज त्रिपाठी-अक्षय की ओह माय गॉड 2, दिल जीतने में हुई कामयाब

New Delhi: आज यानि 11 अगस्त को ‘ओह माय गॉड 2’ फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है, इस फिल्म का टीजर और ट्रेलर जब से जारी हुआ है तब से इसके सीन्स औऱ बाकि चीजों को लेकर कई सारे बवाल जारी हैं. सेंसर बोर्ड ने इसपर अब तक कुल 27 बदलाव करके इसे पर्दे पर तक जानें दिया है. फिल्म के ट्रेलर से .ये तो साफ जाहिर था कि इसमें एक ऐसे विषय पर कहानी दिखाई जा रही है जिसके बारे में लोग आज भी खुलकर बातें नहीं करते हैं. ऐसे में ये फिल्म आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती है.

निर्देशक अमित राय ने समाज के लिए एक बेहद जरूरी फिल्म बनाई है. ‘ओएमजी 2’ की कहानी में कांति शरण मुद्गल (पंकज त्रिपाठी) शिव भक्त हैं. साधारण परिवार है और कहानी शुरू होती है पंकज के बेटे जो स्कूल के टॉयलेट में कुछ गलत करता हुआ पाया जाता है और उसका ये गलत करते हुए वीडियो वायरल हो जाता है, जिसके बाद बेटे की जिंदगी बदल जाती है और उनके परिवार की काफी बदनामी होती है, जिसके कारण वह शहर भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. कांति महाकाल में विश्वास रखते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि उनके संकट का हल क्या है? ऐसे में महादेव के गण के रूप में अक्षय कुमार की फिल्म में धमाकेदार एंट्री होती है.

अब तक सामने आई जानकारी के लि सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोग फिल्म के बारे में कई नई बातें बोल रहे हैं. सोशल मीडिया में जो कह रहे हैं वो यह है कि फिल्म की कहानी दमदार है और साथ ही अभिनय भी जबरदस्त है.अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, अरुण गोविल और यामी गौतम की परफॉर्मेंस धमाकेदार लग रही है, जो इस फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स की एक मुख्य वजह है. साथ ही इसका डायरेक्शन, डायलॉग और शूट लोकेशन भी काफी अद्भुत है.