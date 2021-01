Olivia Morris First Look from RRR: साल की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. हाल ही में इसे रिलीज किए जाने की तारीख का ऐलान करने के बाद अब निर्माताओं ने फिल्म में जेनिफर की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री ओलिविया मॉरिस (Olivia Morris) के जन्मदिन के अवसर पर उनके लुक को रिलीज कर दिया है. ओलिविया मॉरिस का निभाया जेनिफर का किरदार फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. उनके जन्मदिन पर ‘आरआरआर’ मूवीज के सोशल मीडिया हैंडल ने उन्हें बधाई देते हुए सुबह 11 बजे उनके लुक को रिलीज किया. Also Read - Acharya teaser Released Chiranjeevi का तूफानी अवतार, धड़ाधड़ हुआ वायरल

बता दें कि एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित मल्टीस्टारर फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) दशहरा के अवसर पर 13 अक्टूबर, 2021 को दुनिया भर में रिलीज होगी. ‘आरआरआर’ में अजय देवगन, आलिया भट्ट के साथ-साथ राम चरण और एनटीआर जूनियर भी नजर आएंगे.

View this post on Instagram A post shared by RRR Movie (@rrrmovie)

यह फिल्म एक पीरियड एक्शनर हैं, जिसमें दिग्गज स्वतंत्रता सेनानियों कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारामाराजू के युवा दिनों का एक काल्पनिक वर्णन किया गया है. बताते चलें कि ‘आरआरआर’ एक अखिल भारतीय फिल्म है, जिसे डीवीवी दानय्या द्वारा डीवीवी एंटरटेनमेंट्स बैनर के तले बनाया जा रहा है. फिल्म को तेलुगू, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ सहित कई अन्य भारतीय भाषाओं में रिलीज किया जाएगा.