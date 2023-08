Akshay Kumar ने सद्गुरू को दिखाई अपनी OMG2, सोशल मीडिया पर बताई फिल्म की खास बात

Akshay Kumar ‘OMG 2’ Special Screening For Sadhguru: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म ‘ओएमजी 2’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए है और फिल्म को लेकर खबरों का बाजार गर्म है. फिल्म को भले ही सेंसर बोर्ड ने देरी से हरी झंडी दिखाई हो, लेकिन एक्टर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने मे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. वहीं लोगों को इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार हैं. ‘ओएमजी 2’ 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसी बीच अक्षय कुमार की फिल्म को लेकर एक खास अपडेट सामने आई है. ‘ओएमजी 2’ पर सद्गुरु ने सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक दिया है, जिस पर अक्षय कुमार ने रिएक्ट किया.

सद्गुरु ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अपडेट करते हुए अक्षय कुमार की फिल्म ओएमजी 2 की तारीफ की है. सद्गुरु ने ट्विटर पर लिखा, ‘नमस्कारम अक्षय कुमार . ईशा योग केंद्र में आपका आना और ओएमजी 2 के बारे में बताना अद्भुत है. यदि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो अपनी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति संवेदनशील है, तो युवाओं को अपनी शारीरिक जरूरतों को संभालने के बारे में हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे युवाओं को अपने शरीर, दिमाग और भावनाओं को संभालने के लिए सक्षम बनाने पर ध्यान दें’.