OMG 2 Box Office Collection : 'गदर 2' को मिली 'ओएमजी 2' से कड़ी टक्कर, अक्षय की फिल्म ने की सॉलिड ओपनिंग

बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी’ अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म ओह माय गॉड 2 (ओएमजी 2) बीते शुक्रवर, 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था, थिएटर्स में भी बड़ी संख्या में OMG 2 देखने के लिए पहुंच रहे हैं. पिछले 2 साल अक्षय कुमार के लिए कुछ ठीक नहीं रहे हैं, उनकी कई फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस (OMG 2 Box Office Collection) पर औंधे मुंह गिरी है. ओएमजी 2 से अक्षय कुमार को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार उनके रास्ते में सनी देओल आ गए हैं. थिएटर्स में ओएमजी 2 को फिल्म गदर 2 से कड़ी टक्कर मिल रही है. ऐसे में दोनों फिल्मों के ओपनिंग डे पर भी काफी असर पड़ा. OMG 2 ने रिलीज के बाद पहले दिन यानी शुक्रवार को 10.26 करोड़ की कमाई की.

बॉलीवुड ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने एक ट्वीट में ओएमजी 2 के फर्स्ट डे के कलेक्शन का खुलासा किया. अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम और अरुण गोविल स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की ‘गदर 2’ से भिड़ी थी. तरण आदर्श ने अपने ट्वीट में कहा कि ओएमजी 2 ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया. तरण आदर्श ने लिखा, ‘हालांकि गदर 2 लहर से नंबर्स पर असर पड़ा है. शाम और रात के शो में प्राइम मल्टीप्लेक्स में बेहतर ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जिससे वीकेंड में फिल्म की अच्छा कमाई की उम्मीद की जा सकती है. शुक्रवार को फिल्म ने 10.26 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.