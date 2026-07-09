Omkara 20 Years: पहली पसंद थे आमिर, मगर 'लंगड़ा त्यागी' बनकर बाजी मार ले गए सैफ अली खान

Omkara 20 Years: ओमकारा के 20 साल पूरे होने पर सैफ अली खान ने फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया. उन्होंने बताया कि लंगड़ा त्यागी’ का किरदार पहले आमिर खान को ऑफर किया गया था. बाद में क्रिएटिव मतभेदों के चलते यह रोल उनके पास आया और उनके करियर का सबसे यादगार किरदार बन गया.
विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म ओमकारा को रिलीज हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर फिल्म से जुड़े कई अनसुने किस्से एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में सैफ अली खान ने फिल्म की कास्टिंग और अपने किरदार लंगड़ा त्यागी को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि यह रोल शुरुआत में उनके पास नहीं आया था. निर्देशक की पहली पसंद आमिर खान थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदलीं और यह किरदार उनके हिस्से आ गया. यही रोल आगे चलकर सैफ के करियर का सबसे यादगार किरदार साबित हुआ.
सैफ अली खान ने बातचीत के दौरान बताया कि विशाल भारद्वाज सबसे पहले लंगड़ा त्यागी के किरदार के लिए आमिर खान को कास्ट करना चाहते थे. आमिर को फिल्म की कहानी और किरदार में दिलचस्पी थी, लेकिन स्क्रिप्ट और किरदार को लेकर उनकी कुछ अलग राय थी. निर्देशक और अभिनेता के बीच कई दौर की बातचीत हुई, मगर दोनों की क्रिएटिव सोच एक जैसी नहीं थी. आखिरकार बात आगे नहीं बढ़ सकी.
बाद में विशाल भारद्वाज ने इस भूमिका के लिए सैफ अली खान से संपर्क किया. उस समय तक सैफ की पहचान एक रोमांटिक और अर्बन इमेज वाले अभिनेता के रूप में थी. ऐसे में कई लोगों को लगा कि वह लंगड़ा त्यागी जैसे देहाती, चालाक और नेगेटिव किरदार में फिट नहीं बैठेंगे. हालांकि निर्देशक को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था.
सैफ अली खान ने इस चुनौतीपूर्ण किरदार को पूरी तैयारी के साथ निभाया. उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज, लहजे और हाव-भाव पर खास मेहनत की. फिल्म रिलीज होने के बाद ‘लंगड़ा त्यागी’ का किरदार दर्शकों और समीक्षकों के बीच छा गया. सैफ के अभिनय की जमकर तारीफ हुई और यह रोल उनके करियर का टर्निंग पॉइंट माना गया.
इस भूमिका के लिए सैफ को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले. आज भी जब उनके बेहतरीन किरदारों की बात होती है, तो ‘लंगड़ा त्यागी’ का नाम सबसे पहले लिया जाता है.
साल 2006 में रिलीज हुई ओमकारा विलियम शेक्सपियर के नाटक ओथेलो पर आधारित थी. फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर, कोंकणा सेन शर्मा, विवेक ओबेरॉय और सैफ अली खान ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म को समीक्षकों के साथ-साथ दर्शकों का भी भरपूर प्यार मिला.
दो दशक बाद भी ओमकारा और लंगड़ा त्यागी की चर्चा उतनी ही होती है. दिलचस्प बात यह है कि जिस किरदार के लिए शुरुआत में आमिर खान को पहली पसंद माना गया था, वही किरदार सैफ अली खान के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो गया. कभी-कभी कास्टिंग में हुआ एक बदलाव किसी कलाकार की पूरी पहचान बदल देता है और लंगड़ा त्यागी इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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