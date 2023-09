महेश भट्ट संग वायरल Kiss फोटो पर 30 साल बाद Pooja Bhatt ने कहा- 'लोग बाप-बेटी के रिश्ते को...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट (Pooja Bhatt), बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 (Bigg Boss OTT 2) में नजर आने के बाद से ही सुर्खियों में हैं. शो से बाहर आने के बाद पूजा भट्ट अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई खुलासे कर चुकी हैं. हाल ही में उन्होंने मैगजीन कवर की उस तस्वीर पर बात की, जिसमें पूजा भट्ट अपने पिता महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) को लिप किस करती दिखाई दे रही हैं. इस फोटो को लेकर 90 के दशक में काफी बवाल मचा था, पूजा भट्ट और महेश भट्ट को अपने किस को लेकर काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था. अब दशकों बाद पूजा भट्ट ने उस तस्वीर पर अपनी बात रखी है. एक इंटरव्यू में पूजा ने फोटो को लेकर कहा कि वो ‘मासूमियत भरा पल’, लोग इसे कैसे समझते हैं, इसके बारे में किसी को सलाह या समझा नहीं सकतीं.

सिद्धार्थ कन्नन के साथ इंटरव्यू में जब पूजा से पूछा गया कि क्या उन्हें महेश भट्ट के साथ अपने मैगजीन शूट को लेकर कोई पछतावा है, जिसपर इतना बवाल हुआ? इस सवाल पर पूजा ने कहा, ‘नहीं, क्योंकि मैं इसे बहुत सरल देखती हूं, और मुझे लगता है कि दुर्भाग्य से जो होता है उस पल को किसी भी तरह से पेश और गलत तरीके से दिखाया जा सकता है. मुझे याद है शाहरुख ने मुझे ये कहा था जब आपकी बेटियां हों, जब ही आपके बच्चे छोटे हैं. कितनी बार एक बच्चा बस यही कहता है, ‘मम्मी पापा मुझे एक चुम्मा दे दो’ और वो बच्चे को किस करते हैं. मैं अब भी इस उमर में भी वही 10 पाउंड की बच्ची हूं अपने पिता के लिए. वो जिंदगी भर वही रहेंगे मेरे लिए’.