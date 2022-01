Aamir Khan gifted a Chanderi saree To Kareena Kapoor: बॉलीवुड के कई सारे सितारे ऐसे हैं जो अक्सर एक दूसरे को महंगे तोहफे देते रहते हैं और अपनी दोस्ती और प्यार की मिशाल को कायम करते हैं. इसी कड़ी में आमिर खान (Aamir Khan) का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी कोस्टार औऱ खास दोस्त करीना कपूर (Kareena Kapoor) के लिए शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. बता दें कि आमिर खान का जो वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है वो करीब 13 साल पुराना है. करीना कपूर भी इस वीडियो में नजर आ रही हैं और इस दौरान आमिर (Aamir Khan Gift To Kareena Kapoor) उन्हें साड़ी पसंद करवाते हैं और बेहद खास तरीके से गिफ्ट करते हैं. बता दें कि आमिर खान (Aamir Khan) करीना कपूर (Kareena Kapoor) अपनी नई फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) को लेकर चर्चा में हैं.Also Read - Balakrishna की Akhanda ने की छप्पर फाड़ कमाई, देखने से पहले जान लें ये बातें

बता दें कि ये वीडियो साल 2009 है यानि की करीब 13 साल पहला का है और इस वीडियो में आमिर खान शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं औऱ उन्होंने करीना कपूर के लिए इस दौरान बेहद खास तोहफा लिया और उन्हें ये गिफ्ट के तौर पर दिया था. इस वीडियो में लिखा हुआ है कि आमिर खान ने करीना कपूर को मध्यप्रदेश के चंदेरी शहर में बुलाया था जहां की साड़ियां दुनियाभर में मशहूर हैं. करीना इसके लिए करीब 7 घंटों का सफर तय करके वहां पहुंची, हालांकि उन्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिर क्या हो रहा है. इसके बाद जब वो शॉप में पहुंचती हैं तो वहां पर आमिर खान एक साड़ी की दुकान में एक्ट्रेस के लिए साड़ियां पसंद करते कर रहे थे. Also Read - Bigg Boss 15: Karan Kundrra ने गले लगाकर दी तेजस्वी को प्यार की निशानी, एक्ट्रेस ने कहा Thank You- Video

View this post on Instagram A post shared by Varinder Chawla (@varindertchawla)



वीडियो में आमिर, करीना (Kareena Kapoor) के लिए साड़ी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में आमिर खान (Aamir Khan) दुकानदार से पूछते हैं, क्या ये साड़ी मैं खरीद सकता हूं? जवाब में दुकानदार हां कहता है. आमिर कहते हैं, मैं ये साड़ी करीना जी के लिए खरीदूंगा. मेरी तरफ से ये साड़ी उनको गिफ्ट होगी. इसके बाद वह दुकानदार से कहते हैं, मैं इस साड़ी के लिए आपको साढ़े 6 हजार रुपये नहीं दूंगा. मैं आपको दूंगा 25 हजार रुपये क्योंकि ये इसकी रियल मार्केट प्राइस है. दुकादार पहले तो मना करता है लेकिन फिर वह मान जाता है. इस तरह आमिर ने साड़ी के लिए चार गुना ज्यादा पैसे दिए थे. इसके बाद वीडियो में करीना साड़ी को ट्राई करती नजर आती हैं. Also Read - अपने पुराने स्कूटर पर मुंबई की गलियां नापते थे Kapil Sharma, लोग हंसते थे फिर...बहुत कुछ है बताने को अभी