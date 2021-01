One day for SSR birthday: टीवी से फिल्मों तक का सफर तय करने वाले मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) अब इस दुनिया में नहीं हैं. अपनी अदाकारी और अपनी स्माइल से सबको अपना दीवाना बना देने वाले सुशांत ने पिछले साल इस दुनिया को अलविदा कह दिया मगर आज भी लोगों की यादों में वो सांस लेते हैं. कल यानी 21 जनवरी (Sushant Singh Rajput First Birth Anniversary) को सुशांत की पहली बर्थ एनिवर्सरी है. ऐसे में सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने ‘One day for SSR birthday’ को ट्रेंड कर दिया. ट्विटर पर लोग दिवंगत एक्टर को याद करते हुए उनकी तस्वीरें और उनके कोट्स जमकर शेयर कर रहे हैं. Also Read - Sushant Singh Rajput death case: सुशांत सिंह मौत मामले की कवरेज पर हाई कोर्ट सख्त, कहा- कानून का उल्लंघन है ‘मीडिया ट्रायल’

कुछ लोग इमेजेस के ज़रिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो कुछ जिफ, कोट और पोस्टर्स के ज़रिए. जयंती से पहले सुशांत के फैन्स बेहद भावुक भी नज़र आ रहे हैं. यहां देखिए कुछ रिएक्शन:

Actions speak louder than words! And Sushant you proved that in many ways. We all love you & Super proud of you.. ONE DAY FOR SSR BIRTHDAY. @itsSSR @nilotpalm3 pic.twitter.com/twcsDJIjax — PIYALI 🇮🇳🚩 (@PiyaliBh) January 19, 2021

Sushant Singh Rajput❤ The name which will be remembered till eternity!! ONE DAY FOR SSR BIRTHDAY pic.twitter.com/YRHodKjtMc — Parnika 💫 (@itsParnika) January 19, 2021

Get Ready Warriors!!!! Just one day now !!!! ONE DAY FOR SSR BIRTHDAY pic.twitter.com/48tFpsCfbO — Jähañ Prīya 🥀🦋🌻 (@loststar1421) January 19, 2021

Only Sush can look so dashing, hot, innocent, elegant all at same time! 😌❤@itsSSR 😍😍

ONE DAY FOR SSR BIRTHDAY pic.twitter.com/31z1SFjWhv — Krutika (@krutika_SSR) January 19, 2021

Such a Deep thinker, Positive, Energetic, Exemplary, Intelligent person- Sushant Singh Rajput. Guys.. Gear up. We are going to make it huge.. ONE DAY FOR SSR BIRTHDAY @nilotpalm3 pic.twitter.com/X0Gi94ucpM — PIYALI 🇮🇳🚩 (@PiyaliBh) January 19, 2021

Just to make you S m i l e🖤 @itsSSR :)) ONE DAY FOR SSR BIRTHDAY pic.twitter.com/gIBSSsQyUe — dada (@Awayfromglory_) January 19, 2021

बता दें कि सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी सोशल मीडिया पर उनके फैन्स से यह पूछा था कि वो किस तरह उनकी पहली बर्थ एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं? इसके साथ ही श्वेता ने कहा था कि इस मौके पर हम निःस्वार्थ भाव से किसी 3 मजबूर लोगों की मदद कर सकते हैं और सुशांत के लिए दुआ कर सकते हैं.

How should we celebrate Bhai’s birthday, it is on 21st Jan… Any Suggestions… #SushantBirthdayCelebration — Shweta Singh Kirti (@shwetasinghkirt) January 13, 2021

How about selflessly helping 3 people on Sushant’s Birthday and Praying for his Soul. We can even have 15 mins Global Meditation Session organized on his Birthday.❤️🙏❤️ #SushantBithdayCelebration — Shweta Singh Kirti (@shwetasinghkirt) January 13, 2021

बताते चलें कि मनोरंजन जगत के इस पसंदीदा एक्टर ने 14 जून 2020 को ख़ुदकुशी की थी. हालंकि कई महीनों तक सुशांत की मौत की भी जाँच चली. खैर, सिनेमा जगत का ये जगमगाता सितारा आंखों से ओझल तो ज़रूर हो गया है मगर इसकी रौशनी हमेशा दुनिया में मौजूद रहेगी.