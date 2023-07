Hindi Entertainment Hindi

Oppenheimer को इंटीमेट सीन के दौरान भगवद गीता पढ़ता देख भड़के भारत के लोग, देखें सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन

Oppenheimer : साइंटिस्ट जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर हिंदू महाकाव्य भगवद गीता पढ़ा करते थे, लेकिन फिल्म में उन्हें सेक्स सीन के दौरान इसे पढ़ते हुए दिखाया गया.

Oppenheimer : जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में तबाही मचाने वाले परमाणु बम के जनक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर की बायोग्राफी फिल्म Oppenheimer 21 जुलाई को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई. एक्टर किलियन मर्फी और डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की पॉपुलैरिटी के चलते इंडिया में भी इस फिल्म का काफी क्रेज देखने को मिला और लोगों ने बड़ी संख्या में एडवांस टिकटों की बुकिंग भी कराई. हालांकि जब हॉल में लोगों ने फिल्म को देखा तो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेक पहुंची. साइंटिस्ट जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर हिंदू महाकाव्य भगवद गीता पढ़ा करते थे, लेकिन फिल्म में उन्हें सेक्स सीन के दौरान इसे पढ़ते हुए दिखाया गया. इस बात से अब भारत के लोग काफी नाराज हैं.

There was a scene in Oppenheimer where a naked girl brings the Bhagvat Gita to Oppenheimer and he reads from it while they’re having sex.

Very disrespectful scene in my opinion. — Sufyan (@PsyOpValkyrie) July 21, 2023

सोशल मीडिया पर लोग फिल्म के इस सीन को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और आलोचना भी कर रहे हैं. जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर की रियल लाइफ को लेते हुए फिल्म मेकर्स ने उनके भगवद गीता के प्रति दिलचस्पी को भी बड़े पर्दे पर दिखाया है, लेकिन जिस तरह से फिल्म में इसे दिखाया गया है, उससे भारतीयों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म में सेक्स के दौरान भगवद गीता पढ़ने वाले सीन को मूवी से नहीं हटाने के लिए सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) की भी आलोचना की.

@prasoonjoshi_ pls resign from cbfc….how can your board approve the obsecene bhagwat gita scene from the movie Oppenheimer.?? — Dhwanil Rambhiya (@dhwanilr24) July 21, 2023

एक यूजर ने लिखा, ‘फ्लोरेंस पुघ (एक्ट्रेस) के हाथ में भगवद गीता होने और किलियन मर्फी द्वारा सेक्स करते समय उसका पाठ करने वाला सीन करना क्यों जरूरी था???? ओपेनहाइमर कुल मिलाकर एक बेहतरीन फिल्म है लेकिन यह हिस्सा बेहद निराशाजनक था.’ एक अन्य ट्वीट में लिखा है, ‘ओपेनहाइमर में एक सीन था जहां एक नग्न लड़की ओपेनहाइमर के पास भगवत गीता लाती है और जब वे सेक्स कर रहे होते हैं तो वह उसे पढ़ता है. मेरी राय में यह बहुत अपमानजनक दृश्य है.’ भारतीय-अमेरिकियों के नाम से एक हैंडल ने ट्वीट किया, ‘इसे अनुमति देने के लिए भारत के सेंसर बोर्ड को शर्म आनी चाहिए’.

I’m calling for a boycott of the movie Oppenheimer. I just learned there is a highly offensive scene involving the Bhagavad Gita in it. I will not repeat it here, but it involves something explicit. Never trust Hollywood and West to depict Hinduism positively and accurately. — Indian-Americans (@HinduAmericans) July 20, 2023

Censor board has chopped the abusive words in Oppenheimer movie but it has allowed the scene where the main lead actor is having sex while reading “Bhagavad Gita” BJP’s Censor board has no problem with blasphemy of Hinduism, remember they allowed such nonsense in Adipurush too. pic.twitter.com/5dFWSRhX63 — A! (@LiberalHinduA) July 21, 2023

