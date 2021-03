Orlando bloom not be able to make sexual relationship with fiance Katy Perry after baby delivery- हॉलीवुड स्टार ऑरलैंडो ब्लूम ने खुलासा किया है कि उनकी मंगेतर केटी पेरी और अपनी बेटी डेजी डव के जन्म के बाद पर्याप्त सेक्स नहीं कर पा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी सेक्स लाइफ के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “पर्याप्त नहीं. जबकि हमारा सिर्फ एक ही बच्चा है.” Also Read - Gandii Baat Actress Anveshi Jain की तस्वीरों ने मचाया तहलका, उस वक्त लड़कों को मारने तक की नौबत आ गई

ब्लूम ने इससे पहले मॉडल मिरांडा केर से शादी की थी लेकिन उनके मुताबिक सबसे अच्छा किस ना तो पेरी ने दिया और ना केर ने. अपने अब तक के बेस्ट किस को लेकर उन्होंने कहा कि जब वे 17 साल के थे, तब उनकी गर्लफ्रें डेबी ने उन्हें सबसे अच्छा किस दिया था.

वहीं अपनी जिंदगी के सबसे अद्भुत प्यार को लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले में पेरी से पहले उनके लिए उनके बच्चे और उनका दिवंगत पालतू कुत्ता माइटी का प्यार अहम है. उन्होंने कहा, “मेरा बेटा फ्लिन और मेरी बेटी डेजी डव, मेरी पेट माइटी और फिर उसके बाद मेरी मंगेतर.”

बता दें कि जब उनका कुत्ता माइटी खो गया था, तब ब्लूम बुरी तरह टूट गए थे. पिछले साल माइटी के लापता होने के करीब हफ्ते भर बाद उसका शव मिला था. ब्लूम कहते हैं कि माइटी ने ही उन्हें प्यार करना और वफादार होना सिखाया.