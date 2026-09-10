सारा की गलती और फंसा ओरी! पार्टी के 'धक्काकांड' पर बोले 'धक्का सारा ने मारा, पर ब्लेम मैंने लिया'

Orry On Sara Ali Khan: ओरहान अवत्रामानी, जिन्हें ‘ओरी’ के नाम से जाना जाता है, ने एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ अपनी दोस्ती के दिनों का एक किस्सा शेयर किया है. हाल ही में एक इंटरव्यू में, ओरी ने पार्टी का एक वाकया याद करते हुए बताया कि सारा ने एक लड़की को कुर्सी से धक्का दे दिया था और बाद में सारा की जगह ओरी ने उस घटना की ज़िम्मेदारी ली. ओरी और सारा की दोस्ती में खटास आ गई और तब से वह एक्ट्रेस और उनके परिवार पर निशाना साध रहे हैं.
सारा ने लड़की को दिया कुर्सी से धक्का
पिंकविला के साथ एक खास बातचीत में, ओरी ने इस कहानी को ‘मज़ेदार’ बताते हुए कहा कि सारा ही वह व्यक्ति थीं जिन्होंने ‘यह कहानी बनाई थी. ओरी के अनुसार, वे दोनों एक पार्टी में बैठने की जगह ढूंढ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक लड़की कुर्सी पर बैठी थी. ओरी के बताए अनुसार, सारा ने उसे कुर्सी से धक्का दे दिया और फिर वे दोनों वहां बैठ गए.
धक्का सारा ने दिया सवाल- जवाब मुझे हुए
ओरी ने सारा अली खान के साथ हुई कुर्सी वाली घटना को याद किया और उन्होंने बताया कि आखिर में उस लड़की ने सारा के बजाय उनसे ही सवाल-जवाब किए. ओरी ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय सारा बहुत मशहूर थीं, जबकि वे नहीं थे. इसलिए, उन्हें ऐसी चीज़ के लिए दोष लेना पड़ा जो असल में उन्होंने की ही नहीं थी.
ओरी ने जाकर मांगी थी माफी
ओरी ने बताया कि एक कॉमन दोस्त ने उनके और उस लड़की के बीच मामला सुलझाने की कोशिश की थी. जब ऑरी उससे मिलने गए, तो उन्होंने पूरे ड्रामैटिक अंदाज़ में तैयार होकर जाने का फ़ैसला किया – जिसमें केप, फ़ैशनेबल पगड़ी और किटन सनग्लासेस शामिल थे. ऑरी का कहना है कि जब उस लड़की ने उन्हें इतने ड्रामैटिक अंदाज़ में तैयार होकर आते देखा, तो वह इतनी डर गई कि पीछे हट गई. हालांकि मेरी औऱ उससे बात हो गई और चीदे ठीक हुई.
अमृता सिंह-सारा औऱ पलक से चल रहा है पंगा
जनवरी 2026 में, ओरी ने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की (जिसे बाद में हटा दिया गया), जिसमें उन्होंने सारा, अमृता सिंह और पलक तिवारी को अपने 3 सबसे बुरे नामों की सूची में शामिल किया था. इस पोस्ट का मतलब आम तौर पर सारा अली खान, पलक तिवारी और अमृता सिंह से ही समझा गया. इस विवाद के बाद, सारा और उनके भाई इब्राहिम अली खान ने ओरी को अनफॉलो कर दिया. हालांकि, बाद में ओरी ने दावा किया कि उन्होंने उन भाई-बहनों को पहले ही अनफॉलो कर दिया था. ओरी ने पहले 2021 में अमृता सिंह से जुड़ी एक घटना के बारे में खुलकर बात की थी, उन्होंने उस दौर को अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल समय बताया और कहा कि उस घटना ने उन्हें बहुत बुरे दौर से गुज़ारा. हालांकि ओरी ने घटना की डिटेल शेयर नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि उस अनुभव ने उन्हें गहरा सदमा पहुंचाया, लेकिन आखिर में उन्हें और मज़बूत बनाया. जहां ओरी अपने अतीत की बातें शेयर करते रहते हैं, वहीं सारा ने इस मामले पर ज़्यादातर चुप्पी साधे रखी है.
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