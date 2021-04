oscar 2021 won best supporting actress youn yuh jung- कोरियन अभिनेत्री यूं युह जुंग ने ‘मिनारी’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवॉर्ड जीता. जिसके बाद युह मीडिया से रूबरू हुई. अभिनेत्री के रूप में अपना पहला ऑस्कर जीतने के बाद जब उनसे यह पूछा गया कि ब्रैड पिट की स्मैल कैसी है? तो उन्होंने बड़ा मजेदार जवाब दिया. उन्होंने कहा “मैंने उसे सूंघा नहीं है. मैं कोई डॉग नहीं हूं,” Also Read - सेलेब्स के लिए बुरी खबर, मालदीव ने की भारतीयों की एंट्री बंद, यूजर्स ने किया ट्रोल- जिंदगी में इनकी अंधेरा हो गया

युह जंग ने कहा कि पिट ने मेरे नाम की घोषणा की पर मुझे यकीन नहीं हुआ.

मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने मेरे नाम की घोषणा की, इसलिए मैंने कुछ सेकंड के लिए ब्लैक आउट हो गई.

युह जुंग ऑस्कर जीतने वाली पहली कोरियाई एक्टर बन गई हैं. उन्होंने ‘मिनारी’ में अपने प्रदर्शन के लिए हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार भी जीता था.

बता दें, Oscars 2021 Winners List इस तरह है.

बेस्‍ट पिक्‍चर: नोमाडलैंड

बेस्‍ट ऐक्‍टर: एंथनी एंथनी हॉपकिंस, द फादर

बेस्‍ट ऐक्‍ट्रेस: फ्रांसिस मैकडोरमैंड, नोमाडलैंड

बेस्‍ट डायरेक्‍टर: क्‍लोए झाओ, नोमाडलैंड

बेस्‍ट ऐक्‍टर सपोर्टिंग रोल: डैनियल कलुइया, जुडस एंड द ब्‍लैक मसीहा

बेस्‍ट ऐक्‍ट्रेस सपोर्टिंग रोल: यूह जूंग यॉन, मीनारी

बेस्‍ट ऑरिजनल सॉन्‍ग: फाइट फॉर यू

बेस्‍ट ऑरिजनल स्‍कोर: सोल

बेस्‍ट कॉस्‍ट्यूम डिजाइन: मा रेनी’ज ब्‍लैक बॉटम

बेस्‍ट मेकअप एंड हेयर स्‍टाइलिंग: मा रेनी’ज ब्‍लैक बॉटम

बेस्‍ट प्रोडक्‍शन डिजाइन: मान्‍क

बेस्‍ट सिनेमेटोग्राफी: मान्‍क

बेस्‍ट एनिमेटेड फीचर फिल्‍म: सोल

बेस्‍ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्‍म: इफ एनिथ‍िंग हैपेन्‍स आई लव यू

बेस्‍ट लाइव ऐक्‍शन शॉर्ट फिल्‍म: टू डिस्‍टैंट स्‍ट्रेंजर्स

बेस्‍ट डॉक्‍यूमेंट्री शॉर्ट सब्‍जेक्‍ट: कोलेट

बेस्‍ट डॉक्‍यूमेंट्री फीचर: माय ऑक्‍टोपस टीचर

बेस्‍ट साउंड: साउंड ऑफ मेटल

बेस्‍ट विजुअल इफेक्‍ट्स: टेनेट

बेस्‍ट एडाप्‍टेड स्‍क्रीनप्‍ले: द फादर

बेस्‍ट ऑरिजनल स्‍क्रीनप्‍ले: प्रॉमिसिंग यंग वुमन

बेस्‍ट फिल्‍म एडिटिंग: साउंड ऑफ मेटल

बता दें कि इस साल के नॉमिनेशंस का ऐलान प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस ने किया था.