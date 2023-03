Hindi Entertainment Hindi

Oscar 2023: 'एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस' की ऑस्कर में धूम, जानें किस ओटटी पर है मौजूद

Sscar 2023 Everything Everywhere All At Once: ऑस्कर अवॉर्ड्स 2023 में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने 7 अवॉर्ड जीता है.

Oscar 2023 Everything Everywhere All At Once: ऑस्कर अवॉर्ड्स 2023 का ऐलान हो गया है. भारत ने इस बार दो ऑस्कर अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया है. डॉक्युमेंट्री फिल्म ‘द एलिफेंट व्हिसपरर्स’ को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म और ‘आरआरआर’ के गाने ‘नाटू नाटू’ को बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग का ऑस्कर अवॉर्ड मिला है. इसके अलावा हॉलीवुड फिल्म ‘एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस’ की भी ऑस्कर में धूम रही है. म आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार के ऑस्कर अवॉर्ड्स जीतने वाली फिल्मों को किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. ‘एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस’ फिल्म को ऑस्कर में 11 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था. इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवॉर्ड मिला है। इस फिल्म ने कुल 7 कैटेगरी में ऑस्कर अवॉर्ड हासिल किए है.

इन कैटेगरी में जीता है अवॉर्ड

बेस्ट फिल्म – एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस

बेस्ट एक्ट्रेस – मिशेल यो

बेस्ट डायरेक्टर – डेनियल कवान और डेनियल शेनर्ट

बेस्ट फिल्म एडिटिंग – पॉल रोजर्स

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले अवॉर्ड – डेनियल क्वान और डेनियल शेनर्ट

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस – जेमी ली कर्टिस

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर – की हुए कुआन

एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस (Everything Everywhere All At Once)

95वें ऑस्कर अवॉर्ड्स समारोह में हॉलीवुड फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने धूम मचाई है. 7 अलग-अलग कैटेगरी में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने ऑस्कर 2023 में जीत का परचम लहराया है. बता दें कि इस बार के ऑस्कर अवॉर्ड्स में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया है. 7 अलग-अलग कैटेगरी में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने ऑस्कर 2023 में जीत का परचम लहराया है.

इस ओटीटी पर है मौजूद

‘एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस’ अमेरिका में मार्च 2022 में रिलीज़ हुई थी. फिलहाल फिल्म ओटीटी प्लेट प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.

एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन्स का बोलबाला

डेनियल क्वान और डेनियल स्कैनर्ट को ‘ओरिजनल स्क्रीनपले’ की श्रेणी में भी पुस्कार मिला. यो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली एशियाई मूल की पहली अदाकारा बनीं. वह पिछले 20 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला हैं. पुरस्कार स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, सभी महिलाओं से यह कहना चाहूंगी कि किसी को आपको यह न बताने दें कि आपका समय बीत गया है.

