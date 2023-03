Hindi Entertainment Hindi

Oscar 2023: भारत ने पहली बार जीते 2 ऑस्कर, नाटु-नाटु की जीत में खुश सितारे... पीएम मोदी ने दी बधाई

Oscar 2023 Natu Natu Song: भारत ने इतिहास रच दिया है. ऑस्कर 2023 में RRR के गाने नाटु-नाटु ने ऑस्कर जीत लिया है.

Oscar 2023 Natu Natu Song: ऑस्कर अवॉर्ड 2023 भारत के लिए खास होने वाले हैं. भारत को पहली बार अकादमी अवॉर्ड्स में एक साथ तीन नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से दो में भारत को सफलता हासिल हुई है. इसी के साथ पूरे देश भी जश्न में डूब गया है. इस गाने को ऑस्कर अवॉर्ड 2023 के बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया था और इस लिस्ट में शामिल 15 गानों को हराकर ‘नाटू-नाटू’ ने बाजी मार ली. जूनियर एनटीआर, रामचरण और राजामौली ने ‘नाटू-नाटू’ के लिए अवॉर्ड की अनाउंसमेंट होते ही एक दूसरे को गले लगा लिया. इनके चेहरे पर इस अवॉर्ड की जीतने की खुशी देखते ही बन रही थी. बता दें कि ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला यह भारत का पहला गाना है. पिछले साल अमेरिका में फिल्म की रिलीज के बाद ‘आरआरआर’ सॉन्ग ‘नाटू-नाटू’ ग्लोबल सेंसेशन बन गया.

नरेंद्र मोदी ने RRR टीम को दी बधाई

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्कर जीतने पर RRR की टीम और द एलीफेंट विस्पर्स (The Elephant Whisperers) की टीम को बधाई दी है. पीएम ने लिखा है ‘असाधारण! ‘नातू नातु’ की लोकप्रियता वैश्विक है। यह एक ऐसा गाना होगा जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा. बधाई हो @mmkeeravaani @boselyricist और इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए पूरी टीम.

Exceptional! The popularity of ‘Naatu Naatu’ is global. It will be a song that will be remembered for years to come. Congratulations to @mmkeeravaani, @boselyricist and the entire team for this prestigious honour. India is elated and proud. #Oscars https://t.co/cANG5wHROt — Narendra Modi (@narendramodi) March 13, 2023



अजय देवगन भी हुए खुश

अजय देवन ने ट्वीट करते हुए लिखा, “जैसा कि अक्सर कहा जाता है, सिनेमा एक यूनिवर्सल भाषा बोलता है. RRR की पूर टीम और साथ ही शॉर्ट फिल्म ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए बधाई बेहद गर्व का पल.

As it is often said, cinema speaks a universal language. Congratulations to the teams of #RRR and #TheElephantWhisperers for their #Oscar wins. It’s a proud 🇮🇳 moment 🎈 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 13, 2023

कंगना रनौत ने RRR को ऑस्कर में जीत पर दी बधाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्विटर पर टीम आरआरआर को जीत पर बधाई दी. कंगना ने ट्वीट में लिखा, “पूरे भारत को बधाई, नस्लीय आधार पर भारतीयों के दमन, अत्याचार, हत्या, उपनिवेशीकरण के बारे में एक फिल्म को वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर सराहा गया है.’

Congratulations to entire India🇮🇳a movie about suppression, torture, killing, colonisation of Indians based on racial grounds gets appreciated on a world platform, number of Indians died just during one Bengal famine were way more than Jews died during holocaust. Thank team RRR🙏 https://t.co/J0L2RFuicH — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 13, 2023

दीपिका पादुकोण हुईं इमोशनल

भारत के लिए आज का दिन बेहद खास है. RRR ने अपने गाने नाटु-नाटु के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में ऑस्कर जीत लिया है. ये भारत का दूसरा ऑस्कर है. इस दौरान दीपिका पादुकोण काफी इमोशनल नज़र आईं.

विजय देवरकोंडा ने कहा हमें बड़ा सपना दिखाया

विजय देवरकोंडा ने टीम आरआरआर को बधाई देते हुए कहा, “सुंदर, Naatu Naatu, भारतीय सिनेमा के लिए एक और बड़ा कदम! आपने हम सभी को गौरवान्वित किया और हमें बड़ा सपना दिखाया। जय हिन्द!

Beautiful ❤️#RRRMovie#NaatuNaatu Another big step for India, Indian cinema! #Oscars You made us all proud and made us dream bigger. Jai Hind! — Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) March 13, 2023



चिरंजीवी ने दी बधाई

भारत की फिल्म RRR के गाने नाटु-नाटु को ऑस्कर अवॉर्ड मिल गया है. इसी के साथ इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है. इस खुशी के मौके पर साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है. ON TOP OF THE WORLD !!! सर्वश्रेष्ठ और ओरिजनल सॉन्ग कैटेगिरी में ऑस्कर जाता है: टेक ए बो



अरविंद केजरीवाल ने दी बधाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय फ़िल्म जगत के साथ पूरे देश के लिए ये गर्व का पल है. अपने शानदार गाने के लिए ऑस्कर अवॉर्ड जीतने पर RRR फिल्म की पूरी टीम को बधाई.

‘नाटू-नाटू’ सॉन्ग एमएम कीरावणी ने किया है कम्पोज

‘नाटू-नाटू’ सॉन्ग एमएम कीरावणी ने कम्पोज किया है और चंद्रबोस ने इसे लिखा है और इस गाने तो जूनियर एनटीआर और रामचरण पर फिल्माया गया है. ये गाना हिंदी में “नाचो नाचो”, तमिल में “नट्टू कूथु” और कन्नड़ में “हल्ली नातु” के रूप में रिलीज किया गया था. इस गाने ने 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग कैटेगिरी में भी अवॉर्ड जीता था.इससे पहले ‘नाटू-नाटू’ ने बेस्ट सॉन्ग के लिए क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड भी जीता था.

