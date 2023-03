Oscar 2023: ऑस्कर में भारत का डंका, 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' ने जीता बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवॉर्ड

The Elephant Whisperers Win Oscar: स्कर अवॉर्ड 2023 भारत के लिए खास होने वाले हैं. भारत को पहली बार अकादमी अवॉर्ड्स में एक साथ तीन नॉमिनेशन मिले हैं और सबकी नजरें आरआरआर पर टिकीं हैं. 95वें ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी से सोमवार सुबह अच्छी खबर आई है. असल में भारतीय फिल्म द एलिफेंट व्हिस्परर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवॉर्ड जीत लिया है. इसे कार्तिकी गोंजाल्विस ने डायरेक्ट किया है. भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स रेस से बाहर हो गई है. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर क्या है ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ की कहानी और आप इसे कहां पर देख सकते हैं.

‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में जीत हासिल की है. ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है जो एक अकेले छोड़ दिए गए हाथी और उनकी देखभाल करने वालों के बीच अटूट बंधन की बात करती है. यह हॉलआउट, हाउ डू यू मेजरमेंट ए ईयर?, द मार्था मिशेल इफेक्ट और स्ट्रेंजर एट द गेट के साथ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में कॉम्पीटीशन में थी.

‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ की कहानी दिल को छू लेने वाली है. इसमें इंसान और जानवरों के बीच के निःस्वार्थ प्रेम को दिखाया गया है. एक पति-पत्नी अनाथ हाथी रघु की देखभाल की जिम्मेदारी संभालते हैं. रघु को बचाने के लिए यह कपल किस कदर मेहनत करता है, यह फिल्म में दिखाया गया है. इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को बीते साल 10 नवंबर को सबसे बड़े और मशहूर डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल (डीओसी एनवाईसी 2022 फिल्म फेस्टिवल) में भी प्रदर्शित किया गया था.

प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ने कहा कांप रही हूं

गुनीत मोंगा को उनकी द एलिफेंट व्हिस्परर्स (Elephant Whisperers) के लिए Best Documentary Short Film ऑस्कर मिला है. इस जीत के बाद गुनीत ने ट्वीट करते हुए लिखा, “हमने अभी-अभी भारतीय प्रोडक्शन के लिए पहला ऑस्कर जीता है! दो महिलाओं ने ऐसा किया! मैं अभी भी कांप रही हूं.