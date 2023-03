Oscar 2023: 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' ने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में जीता ऑस्कर, गुनीत ने कहा 'कांप रही हूं'

Oscar 2023 The Elephant Whisperers Winner: भारत के लिए आज का दिन बेहद खुशी वाला है. प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की डॉक्यूमेंट्री ‘द एलीफेंट व्हिस्परर्स’ को ऑस्कर अवॉर्ड मिल गया है. ‘द एलीफेंट व्हिस्परर’ एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है. इसे कार्तिकी गोंसालविज़ ने निर्देशित और गुनीत मोंगा ने प्रोड्यूस किया है. इसकी कहानी अकेले छोड़ दिए गए हाथी और उनकी देखभाल करने वालों के बीच अटूट बंधन की बात करती है. ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ 8 दिसम्बर 2022 को रिलीज हुई थी. 39 मिनट की यह इंडियन अमेरिकन शॉट डॉक्युमेंट्री फिल्म एक कपल और उनके बेबी एलिफेंट से बॉन्डिंग की कहानी है. इसे गुनीत मोंगा और अचिन जैन ने निर्देशित किया है.

गुनीत मोंगा ने ऑस्कर जीतने के बाद अपना पहला रिएक्शन दिया है. उन्होंने ऑस्कर अवॉर्ड हाथ में लेते हुए फोटो शेयर की. साथ ही कैप्शन में लिखा- ‘आज की रात ऐतिहासिक है. क्योंकि ये किसी इंडियन प्रोडक्शन के लिए अब तक का पहला ऑस्कर है. थैंक यू मॉम-डैड, गुरुजी शुक्राना, मेरे को-प्रोड्यूसर अचिन जैन, टीम सिख्या, नेटफ्लिक्स, आलोक, सराफीना, WME बैश संजना. मेरे प्यारे पति सनी. हैप्पी 3 मंथ एनिवर्सरी. इस कहानी को लाने के लिए कार्तिकी, देखने वाली सभी महिलाओं को…भविष्य यहां है. जय हिन्द.’