Oscar 2023 Winners: ऑस्कर में RRR और 'द एलिफेंट व्हिस्पर्स' ने रचा इतिहास- देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

Oscar Awards Full Winner List in Hindi: भारत के लिए साल 2023 का ऑस्कर बेहद खास रहा है. ऐसे में जानें 95वें एकेडमी के विजेताओ की लिस्ट.

Oscar 2023 Full Winner List: ऑस्कर 2023 का आयोजन 13 मार्च को डॉल्बी थिएटर में किया गया है. इस बार का समारोह भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि एक तरफ भारत के दिग्गज निर्देशक एसएस राजामौली, राम चरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म ‘आरआरआर’ रेस में शामिल हुए हैं और साथ ही अवॉर्ड भी अपने नाम किया है. भारत ने जीते दो ऑस्कर अवॉर्ड, फिल्म ‘आरआरआर’ के गाने नाटू नाटू और डॉक्यूमेंट्री ‘द एलिफेंट व्हिस्परर्स’ ने जीता ऑस्कर अवॉर्ड. 95वां अकादमी अवॉर्ड अबतक किस-किस की झोली में आकर गिरा है, आइए इसपर गौर फरमा लेते हैं.

बेस्ट पिक्चर

एवरीवेयर एवरीवन ऑल एट वन्स (Everything Everywhere All at Once)

बेस्ट एक्ट्रेस

मिशेल योह (Michelle Yeoh)

बेस्ट एक्टर

ब्रेंडन फ्रेजर (Brendan Fraser)

बेस्ट डायरेक्टर

डेनियल क्वान (Daniel Kwan) और डेनियल शाइनर्ट (Daniel Schienert)

बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग कैटेगरी

नाटू-नाटू (RRR)

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स

अवतार द वे ऑफ़ वॉटर (Avatar The Way of Water)

बेस्ट ओरिजिनल स्कोर

ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट (All Quiet on the Western Front)

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन

ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट (All Quiet on the Western Front)

बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म

द बॉय, द मोल, द फॉक्स और द हॉर्स

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म

द एलिफेंट व्हिस्परर्स (Elephant Whisperers)

बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन

रूथ कार्टर (Ruth Carter)

बेस्ट मेकअप और हेयरस्टाइलिंग

The Whale

बेस्ट सिनेमेटोग्राफी

ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट

बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट

An Irish Goodbye

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म

नवलनी

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर

हुए क्वान (Ke Huy Quan)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस

जेमी ली कर्टिस (Jamie Lee Curtis)

बेस्ट एनीमेटिड फीचर फिल्म

पिनोचियो (Pinocchio)

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले

एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन्स (Everything Everywhere All at Once)

बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले

वूमेन टॉकिंग (Women Talking)

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स

‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’

बेस्ट ओरिजनल स्कोर

वोल्कर बर्टेलमैन

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन

ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट

बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म

ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट

बेस्ट सिनेमेटोग्रॉफी

ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट

बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म

एन आयरिश गुडबाय

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म

नैवेल्नी

‘नाटु-नाटु’ के म्यूज़िक कम्पोज़र का बयान

RRR की टीम खुशी से फूली नहीं समा पा रही है. इस खास मौके पर नाटु-नाटु के म्यूज़िक कम्पोज़र एम एम कीरावानी का बयान सामने आया है. उनका कहना है कि, “यह तो बस शुरुआत है…ताकि पश्चिमी दुनिया भारतीय संगीत और एशियाई संगीत पर अधिक ध्यान दे सके.”

