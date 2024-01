Hindi Entertainment Hindi

Oscar 2024 Nomination Live When And Where To Watch Know Complete Details Here

Oscar 2024 Nomination LIVE : कब और कहां देखें ऑस्कर अवॉर्ड के लाइव नॉमिनेशन? यहां जानिए पूरी डिटेल

Academy Awards 2024 : इस बार के ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन की वोटिंग 11 जनवरी से शुरू हुई थी, और 16 जनवरी को वोटिंग बंद कर दी गई.

Oscar Nomination 2024 : दुनिया में फिल्म जगत के सबसे बड़े अवॉर्ड ऑस्कर्स का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है. 2024 के 96वें अकादमी पुरस्कार ऑफिशियली आज यानी मंगलवार से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष अवॉर्ड के लिए 23 कैटेगरी में नॉमिनेशन (Oscar 2024) का ऐलान किया जाएगा. हालांकि इस बार के नॉमिनेशन में किसी भी भारतीय फिल्म या डॉक्यूमेंट्री को जगह नहीं मिली है, जिससे इंडियन फैंस जरूर थोड़े निराश होंगे. नॉमिनेशन का ऐलान लॉस एंजिल्स में सैमुअल गोल्डविन थिएटर से एक्टर जाजी बीट्ज और जैक क्वैड द्वारा की जाएगी. अगर आप भारत में रहते हैं तो आज शाम 7 बजे से ऑस्कर नॉमिनेशन की लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं. ऑस्कर 2024 (Oscar 2024 Nomination) में जिन फिल्मों का दबदबा माना जा रहा है, उनमें ओपेनहाइमर, बार्बी, किलर्स ऑफ द फ्लॉवर मून जैसी फिल्में शामिल हैं.

कब और कहां देखें लाइव नॉमिनेशन

लॉस एंजिल्स में ऑस्कर 2024 के नॉमिनेशन का ऐलान 23 जनवरी की सुबह 5 बजकर 30 मिनट पर की जाएगी, लेकिन भारतीय समयानुसार आप इसे शाम 7 बजे देख सकते हैं. इसे आप यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं. इसके अलावा आप अकादमी की ऑफिशियल वेब साइट www.oscars.org/how-to-watch पर भी नॉमिनेशन देख सकते हैं. भारत की तरफ से ऑस्कर 2024 के लिए फिल्म ‘2018’ को भेजा गया था, लेकिन शॉर्ट लिस्ट टॉप 15 में अपनी जगह नहीं बना पाई. हालांकि जिन 15 फिल्मों को चुना गया है, उनमें से भी सिर्फ 5 फिल्मों को ही ऑस्कर के लिए चुना जाएगा. नॉमिनेशन के लिए वोटिंग 11 जनवरी से शुरू हुई थी, और 16 जनवरी को वोटिंग बंद कर दी गई.

इन 15 फिल्मों को किया गया था शॉर्टलिस्ट

1. अमेरिकात्सी, Amerikatsi (आर्मेनिया)

2. द मॉन्क एंड द गन, The Monk and the Gun (भूटान)

3. द प्रॉमिस्ड लैंड, The Promised Land (डेनमार्क)

4. फॉलेन लीव्स, Fallen Leaves (फिनलैंड)

5. द टेस्ट ऑफ थिंग्स, The Taste of Things (फ्रांस)

6. द टीचर्स लाउंज, The Teachers’ Lounge (जर्मनी)

7. गॉडलैंड, Godland (आइसलैंड)

8. आईओ कैपिटानो, Io Capitano (इटली)

9. परफेक्ट डेज़, Perfect Days (जापान)

10. टोटेम, Totem (मेक्सिको)

11. द मदर ऑफ ऑल लाइज, The Mother of All Lies (मोरक्को)

12. सोसाइटी ऑफ़ द स्नो, Society of the Snow (स्पेन)

13. फोर डॉटर्स, Four Daughters (ट्यूनीशिया)

14. 20 डेज इन मारियुपोल, 20 Days in Mariupol (यूक्रेन)

16. द जोन ऑफ इंट्रेस्ट, The Zone of Interest (यूनाइटेड किंगडम)