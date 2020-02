सिनेमा जगत के सबसे बड़े अवॉर्ड शो ऑस्कर का आयोजन लॉस एंजेलिस स्थित हॉलीवुड एंड हाईलैंड सेंटर के डॉल्बी थियेटर में हो रहा है. 92वें अकैडमी अवॉर्ड्स (ऑस्‍कर्स) में ‘वन्स अपॉन ए टाइम इन हॉलिवुड’ में शानदार अभिनय के लिए ब्रैड पिट को बेस्ट सपॉर्टिंग ऐक्टर का अवार्ड मिला. टॉय स्टोरी, हेयर लव, पैरासाइट ने भी अलग-अलग कैटिगरी में ऑस्कर जीता है.जोकर का किरदार निभाने वाले एक्टर वॉकीन फिनीक्स को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला है. बता दें कि भारत की तरफ से गई गली बॉय पहले ही इस अवॉर्ड्स लिस्ट से बाहर हो चुकी है.

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world’s Elsas just took to the stage for a performance of “Into the Unknown.” #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020