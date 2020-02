सिनेमा जगत के सबसे बड़े अवॉर्ड शो ऑस्कर का आयोजन लॉस एंजेलिस स्थित हॉलीवुड एंड हाईलैंड सेंटर के डॉल्बी थियेटर में हुआ. 92वें अकैडमी अवॉर्ड्स (ऑस्‍कर्स) में कोरियन फिल्म पैरासाइट ने तहलका मचा दिया. इस फिल्म को 4 अवार्ड मिले. फिल्म के निर्देशक बोंग जून हो ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था. अवार्ड मिलने के बाद बोंग ने अपनी भाषा में स्पीच दी. उन्होंने कहा कि अवार्ड मिलना तो दूर की बात पैरासाइट नॉमिनेट भी होगी ये ख्वाबों ख्यालों में नहीं था. बोंग ने अचानक कहा कि वे अपनी ट्रॉफी के टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहते हैं. उनकी ये बात सुनकर सब हैरान हो गए. दरअसल, बोंग उन निर्देशकों को भी धन्यवाद देना चाहते थे जिन्होंने उन्हें बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया था. बता दें, ऑस्कर के इतिहास में पहला मौका है जब किसी साउथ कोरियन फिल्म ने ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम किया है.

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020