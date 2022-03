Oscar Awards 2022: अमेरिका के लॉस एंजिल्स में सिनेमा जगत के सबसे बड़े ऑस्कर अवॉर्ड 2022 (Oscar Awards 2022) का आयोजन किया गया. डॉल्बी थिएटर में आयोजित इस समारोह में फिल्म ड्यून (Dune) ने सबसे अधिक 6 ऑस्कर अवॉर्ड्स अपने नाम किए. वहीं दुनिया की सबसे बेस्ट मूवी का अवॉर्ड ‘कोडा’ (Coda) को मिला. 2022 के ऑस्कर अवॉर्ड में फिल्म निर्देशक जेन कैंपियन (Jane Campion Oscar) ने अपने डायरेक्शन से सबका दिल जीतते हुए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता. ऑस्कर जीतने वालीं जेन कैंपियन (Jane Campion) दुनिया की तीसरी महिला डायरेक्टर बन गई हैं.Also Read - RRR Box Office Collection: तेज रफ्तार के साथ बढ़ रही है RRR, बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों बटोरने के लिए बिछाया जाल

जेन कैंपियन ने मनोविज्ञान पर आधारित अपनी फिल्म 'द पावर ऑफ द डॉग' (The Power Of The Dog) के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अकादमी पुरस्कार जीत कर इतिहास रच दिया. वहीं, विल स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और जेसिका चेस्टन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अपने नाम किया. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी में कैंपियन की पहली ऑस्कर जीत है. वह सर्वश्रेष्ठ निर्देशन श्रेणी में दो बार नामांकित होने वाली पहली महिला भी बनीं और पिछले साल 'नोमैडलैंड' के लिए क्लो झाओ की जीत और 2010 में 'हर्ट लॉकर' के लिए कैथरीन बिगेलो की जीत के बाद एकमात्र तीसरी महिला निर्देशक बनी हैं.

फिल्म की कहानी निर्देशक के मूल स्थान न्यूजीलैंड पर केंद्रित है. नेटफ्लिक्स पर दर्शकों, आलोचकों, समीक्षकों की खासी सराहना बटोर चुकी इस फिल्म में बेनेडिक्ट कंबरबैच, कोडी स्मिट-मैकफी, कर्स्टन डंस्ट और जेसी पेलेमन्स हैं. कैंपियन (67) ने अपने संबोधन में कहा, ''मुझे निर्देशन पसंद है क्योंकि यह कहानी में गहरे तक डूबने के समान है. फिर भी, एक दुनिया को दिखाने का काम बड़ा अनुभव हो सकता है. अच्छी बात यह है कि मैं अकेली नहीं हूं. 'द पावर ऑफ द डॉग' में मैंने उन अभिनेताओं के साथ काम किया जिन्हें मैं अपना दोस्त कहती हूं. बेनेडिक्ट कंबरबैच, कर्स्टन डंस्ट, कोडी स्मिट-मैकफी, जेसी पेलेमन्स और मेरी पूरी टीम जो सच्चे दिल से फिल्म से जुड़ी.''

कैंपियन को ‘एन एंजेल एट माई टेबल’, ‘होली स्मोक!’ फिल्मों के निर्देशन और टीवी सीरीज ‘टॉप ऑफ द लेक’ के सह-निर्माण के लिए भी जाना जाता है. उन्होंने फिल्म के निर्माताओं और सहयोगियों और फिल्म का समर्थन करने के लिए नेटफ्लिक्स का आभार व्यक्त किया.

हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ ने 'किंग रिचर्ड' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ऑस्कर ट्रॉफी अपने नाम की. अभिनेता ने अपने पिता रिचर्ड विलियम्स की कहानी को दर्शाने के लिए उन पर भरोसा जताने को लेकर टेनिस स्टार वीनस और सेरेना विलियम्स को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, ''मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इसे टीवी पर नहीं देखा होगा. मैं आपकी कहानी को लेकर मुझ पर भरोसा करने के लिए वीनस और सेरेना और पूरे विलियम्स परिवार को धन्यवाद कहना चाहता हूं. यही मैं करना चाहता हूं. मैं इसका एक दूत बनना चाहता हूं.''

अभिनेत्री जेसिका चेस्टन ने 94वें अकादमी पुरस्कार में जीवनी आधारित फिल्म 'द आइज ऑफ टैमी फेय' में अमेरिकी प्रचारक टैमी फेय मेसनर की भूमिका के लिए अपनी पहली ऑस्कर ट्रॉफी जीती. अभिनेत्री को पिछली ऑस्कर विजेता ओलीविया कोलमैन ('द लॉस्ट डॉटर'), पेनेलोप क्रूज ('पैरेलल मदर्स') और निकोल किडमैन ('बीइंग द रिकार्डोस') से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा. चेस्टन को उनकी ट्रॉफी पिछले साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले एंथनी हॉपकिंस ने दी.

अभिनेत्री-डांसर एरियाना डीबोस को 94वें अकादमी पुरस्कारों में स्टीवन स्पीलबर्ग के प्रतिष्ठित ब्रॉडवे संगीतमय पर आधारित 'वेस्ट साइड स्टोरी' में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला. गोल्डन ग्लोब, एसएजी अवार्ड और बाफ्टा सहित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में सभी प्रमुख पुरस्कार जीतने के बाद डीबोस विजेता के रूप में सबसे आगे थीं. डीबोस ने अपने संबोधन में कहा, ''जिस किसी ने भी कभी आपकी पहचान पर सवाल उठाया है या आप खुद ऐसी दुनिया में जी रहे हैं… तो मैं आपसे यह वादा करती हूं कि वास्तव में हमारे लिए भी एक जगह है.''

दिलचस्प यह है कि छह दशक पहले ‘वेस्ट साइड स्टोरी’ में रीटा मोरेनो ने अनीता की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का ऑस्कर जीता था और उस फिल्म का निर्देशन भी स्पीलबर्ग ने किया गया था. वहीं, एक परिवार के बारे में बनी और दिल को छू लेने वाली फिल्म ‘कोडा’ ने यहां 94वें अकादमी पुरस्कारों में ‘बेस्ट पिक्चर’ का पुरस्कार अपने नाम किया.

(इनपुट – भाषा)