93वें अकैडेमी अवॉर्ड्स की शुरुआत आज हुई है. इस सेरेमनी में कई बड़ी फिल्में नॉमिनेट हुई हैं. यह ग्रैंड इवेंट हॉलीवुड के फेमस Dolby Theatre में हो रहा है.

ऑस्कर्स 2021 की लाइव अपडेट्स (Oscars 2021 Winners List LIVE Updates):

बेस्ट ओरिजिनल स्कोर- एनिमेटेड फिल्म Soul

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स- Tenet

बेस्ट फिल्म एडिटिंग- साउंड ऑफ मेटल (Mikkel E.G. Nielsen)

बेस्ट सिनेमेटोग्राफी- फिल्म Mank के लिए Erik Messerschmidt

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन- फिल्म Mank

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस- फिल्म Minari की एक्ट्रेस Yuh-Jung Youn

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म– नेटफ्लिक्स की फिल्म My Octopus Teacher

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शार्ट सब्जेट- फिल्म Colette

बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म- एनिमेटेड फिल्म Soul

बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म- If Anything Happens I Love You

बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म- Two Distant Strangers के लिए Travon Free और Martin Desmond Roe

बेस्ट डायरेक्टर- फिल्म Nomadland की निर्देशक Chloe Zhao

बेस्ट मेकअप एंड हेयरस्टाइलिंग- Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal और Jamika Wilson ने फिल्म Ma Rainey’s Black Bottom के लिए बेस्ट मेकअप एंड हेयरस्टाइलिंग का अवॉर्ड जीता है.

बेस्ट कॉस्टयूम का अवॉर्ड- Ma Rainey’s Black Bottom

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- Daniel Kaluuya फिल्म Judas and The Black Messiah

बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म- डेनमार्क की फिल्म Another Round

बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले- द फादर (Christopher Hampton और निर्देशक Florian Zeller)

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले- फिल्म प्रोमिसिंग यंग वुमन के लिए निर्देशक Emrald Fennel

बता दें कि इस साल के नॉमिनेशंस का ऐलान प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस ने किया था.