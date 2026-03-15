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Oscars 2026 Nominations Full List Where To Watch Live

Oscars 2026 Nominees: कौन जीतेगा गोल्डन ट्रॉफी? देखिए पूरी नॉमिनेशन लिस्ट, भारत में कैसे और कहां देखें ये अवार्ड शो?

Oscars 2026 की नॉमिनेशन लिस्ट जारी हो चुकी है और इस बार फिल्म Sinners ने सबसे ज्यादा 16 नॉमिनेशन हासिल कर इतिहास रच दिया है. Best Picture से लेकर Best Actor और Best Actress तक कई बड़ी फिल्मों और स्टार्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी.

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Oscar Award 2026: सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड शो ‘ऑस्कर अवार्ड’ का इवेंट 15 मार्च 2026 को लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 2025 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया जाएगा. इस इवेंट को अमेरिकी चैनल ABC पर प्रसारित किया जाएगा और इसे Hulu पर भी स्ट्रीम किया जा सकेगा. इस साल की नॉमिनेशल लिस्ट सामने आने के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर किस फिल्म और स्टार को इस साल ये खिताब मिलने वाला है.

Best Picture: इन फिल्मों के बीच बड़ी टक्कर

इस साल Best Picture कैटेगरी में 10 फिल्मों को नॉमिनेशन मिला है.

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

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Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

इनमें से फिल्म Sinners सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इसे कुल 16 नॉमिनेशन मिले हैं, जो ऑस्कर इतिहास का नया रिकॉर्ड है.

Best Actor: इन स्टार्स के बीच मुकाबला

Best Actor (Leading Role) कैटेगरी में इस साल कई बड़े नाम शामिल हैं-

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio -One Battle After Another

Ethan Hawke -Blue Moon

Michael B. Jordan -Sinners

Wagner Moura -The Secret Agent

इनमें टिमोथी शैलामे और माइकल बी. जॉर्डन को मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

Best Actress: इन अभिनेत्रियों पर टिकी नजर

Best Actress कैटेगरी में भी इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है:

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne -If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson -Song Sung Blue

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Supporting Actor और Actress

Best Supporting Actor nominees

Benicio Del Toro

Jacob Elordi

Delroy Lindo

Sean Penn

Stellan Skarsgård

Best Supporting Actress nominees

Elle Fanning

Inga Ibsdotter Lilleaas

Amy Madigan

Wunmi Mosaku

Teyana Taylor

कब और कहां देखें Oscars 2026 लाइव

तारीख: 15 मार्च 2026

स्थान: Dolby Theatre, लॉस एंजेलिस

टीवी प्रसारण: ABC चैनल

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग: Hulu

समारोह की मेजबानी इस बार कॉमेडियन Conan O’Brien करेंगे, ये इस शो को लगातार दूसरे बार होस्ट कर रहे हैं.

किस फिल्म का पलड़ा भारी?

ऑस्कर 2026 में सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म Sinners को लेकर है, जिसे रिकॉर्ड 16 नॉमिनेशन मिले हैं. इसके बाद One Battle After Another भी कई कैटेगरी में मजबूत दावेदार मानी जा रही है.

अब सबकी नजर 15 मार्च की उस रात पर टिकी है जब यह तय होगा कि आखिर इस साल हॉलीवुड की सबसे बड़ी ट्रॉफी किस फिल्म और कलाकार के नाम होगी.

भारत में Oscars 2026 कहां देखें

इंडियन ऑडियंस इस अवॉर्ड शो को सोमवार, 16 मार्च 2026 की सुबह देख सकेंगे.

टीवी चैनल: Star Movies, Star Movies Select, Colors Infinity

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग: JioHotstar

भारत में दर्शक इन प्लेटफॉर्म्स पर 98वें Academy Awards का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

क्या इस बार ऑस्कर में कोई बदलाव है?

इस बार ऑस्कर अवार्ड में पहली बार ‘बेस्ट कास्टिंग’ (Best Casting) कैटेगरी में भी पुरस्कार दिया जाएगा.