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Oscars 2026 Winners Horror Film Sinners Won 4 Awards Ott

Oscars 2026 Complete Winners List: 16 नॉमिनेशन, जीते 4 अवॉर्ड, इस हॉरर फिल्म ने मचाया तहलका, OTT पर है मौजूद

Oscar 2026: ऑस्कर अवॉर्ड सेलेब्स के लिए यादगार रही, लेकिन इस फिल्म के लिए थोड़ी निराशाजनक भी क्योंकि इसे 16 नॉमिनेशन मिले थे लेकिन अवॉर्ड 4 जीते.

oscars 2026 winners horror film sinners won 4 awards ott

Oscar 2026: दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म अवॉर्ड समारोह Academy Awards यानी ऑस्कर 2026 में इस बार एक हॉरर फिल्म ने जबरदस्त चर्चा बटोरी. फिल्म Sinners ने न केवल दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि अवॉर्ड्स में भी शानदार प्रदर्शन किया. ऑस्कर 2026 में ‘Sinners’ को कुल 16 नॉमिनेशन मिले थे, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. अंत में इस फिल्म ने 4 अवॉर्ड जीतकर साबित कर दिया कि हॉरर जॉनर की फिल्में भी बड़े मंच पर मजबूत मौजूदगी दर्ज करा सकती हैं. आप इस फिल्म को घर बैठे Amazon Prime और Jio Hotstar पर देख सकते हैं.

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस

एमी मैडिगन, Weapons

बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म

KPop Demon Hunters

बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म

The Girl Who Cried Pearls

कॉस्ट्यूम डिजाइन में उपलब्धि

Frankenstein

मेकअप और हेयरस्टाइलिंग में उपलब्धि

Frankenstein, माइक हिल, जॉर्डन सैमुअल और क्लियोना फ्यूरी

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कास्टिंग में उपलब्धि

One Battle after Another, कैसेंड्रा कुलुकुंडिस

बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म

The Singers, Two People Exchanging Saliva

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर

शॉन पेन, One Battle After Another

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले

रयान कूगलर, Sinners

बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन

Frankenstein

विजुअल इफेक्ट्स

Avatar Fire And Ash

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म

All The Empty Rooms

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म

Mr Nobody Against Putin

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स

Avatar: Fire and Ash

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन

Frankenstein

बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले

One Battle After Another

बेस्ट ओरिजिनल स्कोर

Sinners

बेस्ट साउंड

F1

बेस्ट एडिटिंग

एंडी जर्गेनसेन, One Battle After Another के लिए

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी

ऑटम ड्यूराल्ड अर्कापॉ, Sinners के लिए

बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म

Sentimental Value

बेस्ट ओरिजिनल स्कोर

Golden, KPop Demon Hunters से

बेस्ट डायरेक्टर

पॉल थॉमस एंडरसन, One Battle After Another के लिए

बेस्ट एक्टर

माइकल बी जॉर्डन, Sinners के लिए

(इनपुट एजेंसी)