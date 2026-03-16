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Oscar 2026 Winners: इस फिल्म ने जीता बेस्ट पिक्चर, Michael B Jordan- Jessie Buckley के नाम रहा बड़ा अवॉर्ड
Oscar 2026 Winners: फिल्म 'One Battle After Another' की बड़ी जीत, माइकल बी. जॉर्डन और जेसी बकले की ऐतिहासिक उपलब्धि और कई नए रिकॉर्ड-इन सबने इस साल के ऑस्कर को यादगार बना दिया.
Oscar 2026 Winners: 98वें ऑस्कर अवॉर्ड समारोह का आयोजन अमेरिका के हॉलीवुड स्थित डॉल्बी थिएटर में हुआ. जहां ‘वन बैटल आफ्टर अनदर’ (One Battle After Another) को बेस्ट फिल्म, जबकि माइकल बी जॉर्डन (Michael B. Jordan) को बेस्ट एक्टर और जेसी बकले (Jessie Buckley) को बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवॉर्ड मिला. आइए जानते हैं पूरी डिटेल
यह साल कई नए रिकॉर्ड और भावुक पलों का गवाह बना, जहां दिग्गज सितारों से लेकर नई प्रतिभाओं तक सभी को सम्मान मिला.
‘वन बैटल आफ्टर अनदर’ की बड़ी जीत
इस साल ऑस्कर में सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म One Battle After Another की रही. यह फिल्म सिर्फ बेस्ट पिक्चर ही नहीं बल्कि कई और अहम कैटेगरी में भी विजेता बनी.
फिल्म के निर्देशक Paul Thomas Anderson को भी बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला. यह फिल्म राजनीतिक ड्रामा और एक्शन का मिश्रण मानी जा रही है और समीक्षकों ने भी इसे काफी सराहा है.
बताया जा रहा है कि फिल्म को कुल मिलाकर कई ऑस्कर अवॉर्ड मिले, जिससे यह इस साल की सबसे सफल फिल्म बन गई.
माइकल बी. जॉर्डन बने बेस्ट एक्टर
ऑस्कर 2026 में Michael B. Jordan ने फिल्म Sinners के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता.
इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय की काफी तारीफ हुई और उन्होंने कई बड़े दिग्गज कलाकारों को पीछे छोड़ दिया. यह उनके करियर का पहला बेस्ट एक्टर ऑस्कर माना जा रहा है और इससे उनकी स्टार पावर और भी मजबूत हो गई है.
ऑस्कर मंच पर अवॉर्ड लेते हुए उन्होंने फिल्म की पूरी टीम और अपने फैंस का धन्यवाद किया.
जेसी बकले ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड
बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर इस साल Jessie Buckley को फिल्म Hamnet के लिए मिला.
यह जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि वह बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर जीतने वाली पहली आयरिश अभिनेत्री बन गईं.
अपने इमोशनल स्पीच में उन्होंने अपने परिवार और फिल्म की टीम का धन्यवाद किया और इस सम्मान को अपने परिवार को समर्पित किया.
सपोर्टिंग कैटेगरी में भी बड़े नाम
ऑस्कर 2026 में सपोर्टिंग कैटेगरी में भी बड़े कलाकारों को सम्मान मिला.
Sean Penn – बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (फिल्म: One Battle After Another)
Amy Madigan – बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (फिल्म: Weapons)
खास बात यह रही कि एमी मैडिगन ने करीब चार दशक बाद अपना पहला ऑस्कर जीता, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा.
अन्य अहम अवॉर्ड
ऑस्कर 2026 में कई अन्य फिल्मों को भी अलग-अलग कैटेगरी में सम्मान मिला.
बेस्ट एनिमेटेड फिल्म – KPop Demon Hunters
बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म – Sentimental Value
इन फिल्मों ने भी वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई.
इस साल का ऑस्कर क्यों रहा खास?
ऑस्कर 2026 कई वजहों से खास रहा.
नई प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिला
इसके अलावा समारोह को मशहूर कॉमेडियन Conan O’Brien ने होस्ट किया, जिन्होंने अपने अंदाज से शो में मनोरंजन का तड़का भी लगाया.
(इनपुट एजेंसी)
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