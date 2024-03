Oscars Awards 2024 : ऑस्कर के स्टेज पर न्यूड पहुंचे John Cena, जानिए आखिर क्यों की ऐसी हरकत

Oscars Awards 2024 : फिल्म जगत से सबसे सम्मानित पुरस्कार ऑस्कर अवॉर्ड्स 2024 की घोषणा के दौरान WWE रेसलर से एक्टर बने जॉन सीना ने कुछ ऐसा किया, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया. अवार्ड प्रेजेंटर के तौर पर स्टेज पर पहुंचे जॉन सीना बिल्कुल न्यूड थे, उनके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे. जॉन सीना (John Cena), स्टेज पर बेस्ट कॉस्टयूम के लिए ऑस्कर अवॉर्ड का ऐलान करने आए थे, हालांकि कुछ देर बार शो के होस्ट जिमी किमेल ने जॉन को एक चद्दर से ढका. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि जॉन सीना बिल्कुल न्यूड हैं और उन्होंने एक छोटे से कार्डबोर्ड से अपना प्राइवेट पार्ट ढक रखा है. पर्दे के पीछे से न्यूड निकलते हुए जॉन सीना को देख ऑस्कर अवॉर्ड में बैठे सभी कलाकारों की हंसी छूट गई. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्कर इवेंट में जॉन सीना ने ऐसा करके वेशभूषा के महत्व पर जोर दिया. जॉन सीना को होस्ट जिमी किमेल ने एक सेगमेंट के लिए स्टेज पर बुलाया था जिसमें जॉन को न्यूड दिखना था. होस्ट जिमी ने 50 साल पहले 1974 के ऑस्कर में घटी एक घटना की याद दिलाई, जब अवॉर्ड प्रेजेंटेशन के दौरान एक न्यूड शख्स अवॉर्ड शो के मंच पर पहुंच गया था. इसके बाद जिमी ने कहा कि अगर इस स्टेज पर ऐसा होता तो कैसा लगता. इसके बाद जॉन सीना को बिना कपड़ों के स्टेज पर छुपत देखा गया. जॉन सीना ने कहा कि कॉस्टयूम जरूरी है. और उन्होंने जिमी के साथ बेस्ट कॉस्टयूम डिजाइन के विजेता का ऐलान किया. जॉन सीना की इस हरकत को देख सभी की हंसी छूट गई.

I’m so embarrassed right now one of my followers (@JohnCena) just walked out onto the Oscar’s stage without any clothes on… pic.twitter.com/2PIbRINRfi

