OTT Movies & Web Series Release: दिवाली पर रिलीज हो रही हैं इतनी फिल्में और सीरीज, OTT पर मचेगा हंगामा

OTT Movies & Web Series Release: ओटीटी पर आए दिन नई-नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती रहती हैं. इसी क्रम में इस महीने 10 नवंबर को एक साथ 3 बड़ी फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं. तो चलिए, आज आपको बताते हैं कि वो कौन-कौन सी फिल्में हैं और किस-किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है. इस हफ्ते ओटीटी पर आ रही हैं, जिनमें अभिषेक बच्चन की घूमर और ईशान खट्टर की पिप्पा शामिल हैं. इनके अलावा कुछ डॉक्युमेंट्रीज और वेब सीरीज भी पाइपलाइन में हैं.

घूमर

ZEE5 ने ‘घूमर’ के विश्व डिजिटल प्रीमियर की घोषणा कर दी है. इस फिल्म को ओटीटी पर देखना का इंतजार लोग पिछले 80 दिनों से कर रहे थे. बता दें, अभिषेक बच्चन, शबाना आजमी, सैयामी खेर और अंगद बेदी स्टारर यह फिल्म 12 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बता दें, आर बाल्की द्वारा निर्देशित फिल्म ‘घूमर’ 10 नवंबर को विशेष रूप से ZEE5 पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

पिप्पा

यह एक जीवनी पर आधारित युद्ध फिल्म है, जो भारत की 45 कैवलरी रेजिमेंट के कैप्टन बलराम सिंह मेहता के जीवन पर आधारित है, जो अपने भाई-बहनों के साथ 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूर्वी मोर्चे पर लड़े थे. इसमें ईशान खट्टर, मृणाल ठाकुर और प्रियांशु पेन्युली मुख्य भूमिका में हैं. संगीत स्कोर और गाने एआर रहमान द्वारा रचित है. यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 10 नवंबर को रिलीज होने वाली है.

इरुगापत्रु

यह एक तमिल भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो युवराज धायलन द्वारा लिखित और निर्देशित है. फिल्म में विक्रम प्रभु, श्रद्धा श्रीनाथ, विधार्थ, श्री, अबर्नथी और सानिया अयप्पन हैं. यह फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 10 नवंबर को रिलीज होने जा रही है.

वालाटी

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मलयालम फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी. रोशन मैथ्यू, रवीना रवि, महिमा नाम्बियार प्रमुख किरदारों में नजर आएंगे. इसे आप 7 नवम्बर, 2023 को देख सकते हैं.

स्कंद: द अटैकर (Skanda: The Attacker)

राम पोथिनेनी ने स्टारर तेलुगु फिल्म स्कंद : द अटैकर 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. सई मांजरेकर भी अहम किरदार में हैं. 10 नवंबर 2023 को आप इसे डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

व्हॉट्स लव गॉट टू डू विद इट? (What’s Love Got To Do With It?)

यह ब्रिटिश फिल्म है, जिसका निर्देशन शेखर कपूर ने किया है, फिल्म ब्रिटिश कलाकारों के साथ शबाना आजमी भी अहम भूमिका में हैं. लायंसगेट प्ले पर आप इसे 10 नवम्बर, 2023 को देख सकते हैं.

द किलर (The Killer)

अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म का निर्देशन डेविड फिंचर ने किया है. यह एक फ्रांसीसी ग्राफिक नॉवल पर आधारित फिल्म है. अर्लिस हॉवर्ड, चार्ल्स पार्नेल, केरी ओ’मैली, साला बेकर, सोफी चार्लोट और टिल्डा स्विंटन ने प्रमुख किरदार निभाए हैं.