OTT Releases Next Week: अगले हफ्ते सस्पेंस-थ्रिलर का लगेगा तड़का, Netflix-Prime-Hotstar पर रिलीज़ होंगी ये फिल्में-सीरीज़

OTT Releases Next Week: फरवरी का अगला हफ्ता भी आपको एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह तैयार है. आइए जानते हैं 23 से लेकर 28 फरवरी के बीच कौन सी फिल्में और वेब सीरीज़ रिलीज़ होने वाली हैं.

OTT Releases Next Week: ये हफ्ता हिंदी, मलयाली और अंग्रेजी फिल्मों और सीरीज से भरा रहेगा, जिसमें थ्रिलर और सस्पेंस का मिक्स कॉकटेल फैंस को देखने के लिए मिलने वाला है.

प्रियंका चोपड़ा की ‘द ब्लफ’- 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह फिल्म सिर्फ अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी. सस्पेंस और एक्शन से भरी फिल्म में पीसी एक समुद्री डाकू का रोल प्ले कर रही हैं, जिसका जीवन तब बदल जाता है, जब उनका अतीत यानी पूर्व प्रेमी आंखों के सामने वापस आ जाता है. कहानी बदला लेने और खजाने की तलाश को दिखाती है, जो एक आइलैंड पर छिपा है.

सीरीज ‘पैराडाइज’ का दूसरा सीजन 23 फरवरी को जियो हॉटस्टार पर आएगा. दूसरे सीजन में पहली कहानी को जोड़कर आगे दिखाया जाएगा, जिसमें सीक्रेट सर्विस एजेंट ज़ेवियर कॉलिन्स को पता चलता है कि उनकी पत्नी टेरी जिंदा है, लेकिन कहां है यह नहीं पता है. सीरीज में पत्नी की तलाश और कई चौंकाने वाले खुलासे दर्शकों को हैरान कर देंगे.

‘वन बैटल आफ्टर अनदर’

एक्शन-ड्रामा ‘वन बैटल आफ्टर अनदर’ 26 फरवरी से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी. फिल्म की कहानी में लियोनार्डो डिकैप्रियो, टेयाना टेलर, शॉन पेन, रेजिना हॉल और बेनिसियो डेल टोरो जैसे किरदार दिखेंगे, जिसमें एक लड़की के अपहरण की कहानी दिखाई गई है. लड़की को ढूंढने का अभियान और दुश्मनों से सीधी लड़ाई के साथ फिल्म में रोमांस भी देखने को मिलने वाला है.

‘ब्रिजर्टन’ सीजन 4

‘ब्रिजर्टन’ सीजन 4 का दूसरा भाग 26 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. बचे हुए चार एपिसोड में बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन (ल्यूक थॉम्पसन) और सोफी (येरिन हा) की प्रेम कहानी के कई रंग देखने को मिलेंगे, जिसमें प्यार के साथ-साथ तकरार भी देखने को मिलेगी.

‘अक्यूज्ड’

कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा स्टारर ड्रामा ‘अक्यूज्ड’ 27 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा, जिसमें कहानी लंदन की एक सम्मानित सर्जन डॉ. गीतिका के इर्द-गिर्द घूमती है, जिस पर यौन दुराचार के आरोप लगे हैं. कहानी में एक के बाद एक नए पहलू देखने को मिलते हैं, लेकिन कहानी बोर नहीं करेगी.

‘रोस्लिन: सीक्रेट स्टोरीज अनफोल्ड’

मलयालम सीरीज ‘रोस्लिन: सीक्रेट स्टोरीज अनफोल्ड’ भी जियो हॉटस्टार और ओटीटी प्ले प्रीमियम पर रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म मलयालम के अलावा भी अन्य भाषाओं में रिलीज की जाएगी.

