OTT Web Series And Films: इस हफ्त OTT पर आ रहीं ये धांसू वेब सीरीज और फिल्में, देखें लिस्ट

OTT Web Series And Films: हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट जिन्हें आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

New Web Series And Films Release On OTT: ओटीटी पर इन दिनों कई सारी फिल्मों और वेब सीरीज का बोलबाला रहा है. ऐसे में अब अप्रैल महीने ओटीटी दर्शकों के लिए ये वीक काफी शानदार रहने वाला है. इस हफ्ते कई नई सीरीज रिलीज होने वाली हैं जो आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रही है. इस हफ्ते डिज्नी प्लस हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर विभिन्न भाषाओं की फिल्में देखने को मिलेंगी जो आपका भरपूर मनोरंजन कर सकती है. ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन चुनिंदा फिल्मों और वेब सीरीज की लिस्ट जिन्हें आप घर बैठे अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म आसानी से देख सकते हैं.

जुबली (Jubilee)

पीरियड ड्रामा सीरीज जुबली के तौर पर फैंस के सामने आ रही है और इस सीरीज में अदिती राव हैदरी, प्रोसेनजीत चटर्जी और बिनोद दास जैसे कई स्टार्स अपनी शानदार एक्टिंग का जलवा दिखाएंगे. इस सीरीज को 7 मार्च यानि शुक्रवार को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा. इस हफ्ते आपको विक्रमादित्य मोटवाने की शानदार सीरीज जुबली देखने को मिलेगी.

द क्रासओवर (The Crossover)

ओटीटी पर स्पोर्ट्स का मजा लेने वालों के लिए इस हफ्ते शानदार सीरीज रिलीज होने वाली है. ओटीटी पर रिलीज ‘द क्रासओवर’ बॉस्केटबाल खेलने वाले लड़को पर आधारित सीरीज है. ओटीटी व्यूअर्स इस सीरीज को 5 अप्रैल यानि बुधवार को डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं. स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए ये बेहतरीन ड्रामा सीरीज साबित होगी.

इन रियल लाइफ (In Real Love)

गौहर खान और रणविजय सिंहा की ड्रामा सीरीज भी अप्रैल के पहले वीक में ही रिलीज होने जा रही है. सीरीज में 4 अनमैरिड सिंगल्स की लवस्टोरी को दिखाया जाएगा. ‘इन रियल लाइफ’ को आप ओटीटी पर 6 अप्रैल यानि बृहस्पतिवार को देख सकते हैं. ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी.

गुटर गू (Gutar Gu)

5 अप्रैल यानि कल बुधवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन मिनी टीवी पर ‘गुटर गू’ भी रिलीज होने जा रही है. इस टीनएज लन स्टोरी के ट्रेलर को फैंस ने काफी पसंद किया है. सीरीज में विशेष बंसल और अश्लेषा ठाकुर लीड रोल प्ले कर रहे हैं. दोनों को प्यार के साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड हैं.

चुपा (Chupa)

नेटफ्लिक्स पर फैंटेसी एडवेंचर फिल्म ‘चुपा’ (Chupa) स्ट्रीम हो रही है. इसकी कहानी एक बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे मैक्सिको में अपने दादा के घर में एक अजीबोगरीब प्राणी चुपाकाबरा मिलता है. चुपाकाबरा अमेरिका लोक कथाओं से आया है, जिसे स्पेनिश भाषा में गोट सकर कहा जाता है, क्योंकि यह जीवित प्राणियों के खून पर जिंदा रहता है.

ट्रांसएटलांटिक (Transatlantic)

ट्रांसएटलांटिक (Transatlantic) रिलीज होगी। यह जर्मन सीरीज है, जिसे अंग्रेजी में भी देखा जा सकता है. इसकी कहानी दो अमेरिकियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जो दूसर विश्व युद्ध के दौरान कलाकार, लेखक और दूसरे शरणार्थियों की यूरोप से भागने में मदद करते हैं.

