Paatal Lok actor Abhishek Banerjee wants to jump on deep sea to see the real beauty of Nature- साल की शुरुआत में रिलीज हुई वेब सीरीज 'पाताल लोक' में साइको हथौड़ा त्यागी के किरदार संग अपनी खास पहचान बनाने वाले अभिनेता अभिषेक बनर्जी समंदर की गहराई में गोते लगाने की ख्वाहिश रखते हैं और वहां की खूबसूरती का लुफ्त उठाना चाहते हैं.

अभिषेक ने बताया, "मैं गहरे समंदर में गोताखोरी करना चाहता हूं और कोरल्स के मरने से पहले उन्हें देखने की चाह रखता हूं क्योंकि मैंने सुन रखा है कि कोरल्स जल्दी मर जाते हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां उन्हें अभी से ही विलुप्त माना जा रहा है. मैं गहरे समुद्र की खूबसूरती और पौधों को निहारना चाहता हूं."

अभिषके फिलहाल गोवा में अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहे हैं.

अभिषेक हाल ही में अभिषेक शर्मा की नई कॉमेडी ड्रामा ‘सूरज पे मंगल भारी’ में एक कैमियो किरदार में नजर आए, जिसमें दिलजीत दोसांझ, मनोज बाजपेयी और फातिमा सना शेख जैसे कलाकार मुख्य किरदारों में शामिल रहे हैं.