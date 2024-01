Padma Awards 2024: चिरंजीवी को पद्मविभूषण, तो मिथुन चक्रवर्ती को पद्मश्री- पढ़ें पूरी लिस्ट

Padma Awards 2024 Winner List: देश के सबसे सम्मानित पुरस्कारों में से एक पद्म अवॉर्ड्स (Padma Awards) के विजेताओं का एलान कर दिया गया है. इस दौरान 17 लोगों को पद्म भूषण और 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है. इसके अलावा 110 लोगों को पद्मश्री मिलने की खबर सामने आई है. फिल्म जगत से भी कई सारे कलाकारों को शामिल किया गया है. इसमें बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के सितारे शामिल हैं. इसमें मिथुन चक्रवर्ती से लेकर चिरंजीवी, उषा उत्थुप, एक्टर विजयकांत, वैजयंतीमाला तक, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों का नाम शामिल है. गणतंत्र दिवस की पूर्व रात्रि में इन अवॉडर्स के विनर्स के नामों का एलान किया है और इसमें 132 लोगों का नाम है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन-कौन से दिग्गज सितारों को इस साल पद्म अवॉर्ड्स में बाजी मारी है.

पद्म विभूषण – चिरंजीवी

पद्म विभूषण – वैजयंती माला

पद्म भूषण- ऊषा उत्थुप

पद्म भूषण- मिथुन चक्रवर्ती

पद्म विभूषण- पद्मा सुब्रमण्यम

पद्म भूषण- प्यारेलाल शर्मा

For the year 2024, the President has approved the conferment of 132 #PadmaAwards including 2 duo cases (in a duo case, the Award is counted as one) as per list below.

The list comprises 5 #PadmaVibhushan, 17 #PadmaBhushan and 110 #PadmaShri Awards.

30 of the awardees are… pic.twitter.com/JkaMynze7k

— Press Trust of India (@PTI_News) January 25, 2024