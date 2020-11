TN Krishnan Demise: पद्म पुरस्कार से सम्मानित मशहूर वायलिन वादक टी.एन. कृष्णन (TN Krishnan) का मंगलवार को चेन्नई में निधन हो गया है. वह 92 साल के थे. कृष्णन का जन्म सन 1928 में केरल के त्रिप्पुनितुरा में हुआ था. उनके पिता का नाम ए. नारायण अय्यर और मां अम्मिनी अम्माल थीं. सोमवार शाम को दिग्गज संगीतकार ने अपना शरीर त्याग दिया. कृष्णन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनके निधन ने संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा स्थान रिक्त हो गया है. Also Read - Bihar Elections 2020: RJD प्रमुख लालू यादव का PM मोदी पर हमला, 'यह डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन सरकार'

उन्होंने अपने ट्वीट किया, "प्रख्यात वायलिन वादक टीएन कृष्णन के निधन से संगीत जगत में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है. उनकी रचनाओं ने भावनाओं की एक विस्तृत श्रेणी और भिन्न संस्कृति को बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा है. वह युवा संगीतकारों के एक उत्कृष्ट गुरु भी थे. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना. शांति."

The demise of noted violinist Shri TN Krishnan leaves a big void in the world of music. His works beautifully encapsulated a wide range of emotions and strands of our culture. He was also an outstanding mentor to young musicians. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.

— Narendra Modi (@narendramodi) November 3, 2020