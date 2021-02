Sanya Malhotra new Film Pagglait Teaser Out: बॉलीवुड की दबंग गर्ल यानी एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) एक बार फिर से धमाल मचाने के लिए तैयार है और अब सान्या मल्होत्रा (Sanya Malhotra) की आने वाली फिल्‍म ‘पगलैट’ (Pagglait) का टीजर आ गया है और इस देखकर आपको हंसी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है. हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में आना था लेकिन अब ये नेटफ्ल‍िक्‍स (Netflix) पर आएगी. ये फिल्‍म नेटफ्ल‍िक्‍स पर 26 मार्च पर र‍िलीज होगी. Also Read - Suhana Khan Hot Photos: बोल्ड अंदाज में नजर आईं Suhana Khan, वायरल हुईं Shahrukh Khan की लाडली की ग्लैमरस Pic

'पगलैट' (Pagglait) फिल्म के हाल ही में रिलीज हुए टीजर में दिखाया जा रहा है कि संध्या जिसकी किरदार सान्या (Sanya Malhotra) निभा रही हैं उनके पति का निधन हो जाता है लेकिन उन्हें रोना नहीं आता है. और वो बताती हैं कि वो इससे अधिक बिल्ली की मौत पर उदास हुई थी. वो बताती है कि किस तरह जब उसकी बिल्ली की मौत हुई थी तो वो दिन रात रोती थी और उसे भूख भी नहीं लगती थी लेकिन पति की मौत के बाद उसे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है और भूख तो दबा के लग रही है.

ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 26 मार्च को रिलीज होने जा रही है. फिल्म में सान्या के अलावा सयानी गुप्ता, श्रुति शर्मा, आशुतोष राणा, रघुबीर यादव, शीबा चड्ढा, मेघना मलिक और राजेश तैलंग अहम किरदारों में हैं.