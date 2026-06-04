Pahlaj Nihalani Death: बॉलीवुड को बड़ा झटका! फिल्म निर्माता और सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी निधन

Pahlaj Nihalani Death: पहलाज निहलानी मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती थे और लिवर से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे. वह 76 साल के थे.

Written by: Parinay Kumar
Updated: June 4, 2026, 1:20 PM IST
Pahlaj Nihalani Death
मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती थे पहलाज निहलानी लिवर से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे. (File Photo PTI)

Pahlaj Nihalani Death: फिल्म निर्माता और CBFC के पूर्व प्रमुख पहलाज निहलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. वह लिवर से जुड़ी बीमारियों (Pahlaj Nihalani Death Reason) से जूझ रहे थे. मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती थे पहलाज निहलानी गुरुवार (जून, 04, 2026) को अंतिम सांस ली. फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी संस्थाओं की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में पहलाज निहलानी के निधन की पुष्टि की गई. बयान में यह भी बताया गया कि इस दिग्गज निर्माता का अंतिम संस्कार गुरुवार को दोपहर 3 बजे मुंबई के सांताक्रूज हिंदू श्मशान घाट पर किया जाएगा. पहलाज निहलानी का जन्म 10 जनवरी, 1950 को मुंबई में एक सिंधी परिवार में हुआ था. पहलाज की तुलना हमेशा एक ऐसे निर्माता के तौर पर रही जो लोकप्रिय और दर्शकों का मनोरंजन करने वाली फिल्में बनाता था.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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