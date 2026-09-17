कैटरीना कैफ के सपोर्ट में आए पाकिस्तान सिंगर अली ज़फ़र ने आलोचकों को लताड़ा, बताया 'मानसिक रूप से बीमार'

हाल ही में सबके सामने आने के बाद कैटरीना कैफ को अपने शरीर को लेकर बुरे कमेंट्स का सामना करना पड़ा, और अब उनके को-स्टार अली ज़फ़र ने उनका बचाव किया है

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/pakistan-actor-ali-zafar-schools-trolls-criticising-katrina-kaif-body-weigh-says-those-who-think-like-that-have-mental-issues-8526316/ Copy

Katrina Kaif Postpartum Body Shaming Troll: बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने पिछले साल नवंबर में अपने पति विक्की कौशल के साथ बेटे विहान का स्वागत किया. मां बनने के बाद से ही लाइमलाइट से दूर रहीं कैटरीना हाल ही में मुकेश और नीता अंबानी के गणपति सेलिब्रेशन में विक्की के साथ नज़र आईं. उनके इस तरह सामने आने पर ऑनलाइन चर्चा शुरू हो गई, कई यूज़र्स ने उनकी प्रेग्नेंसी से पहले और बाद की तस्वीरें शेयर कीं और उनके लुक पर कमेंट किए. अब, उनकी फ़िल्म ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’ के को-स्टार और पाकिस्तानी एक्टर अली ज़फ़र उनके समर्थन में सामने आए हैं.

अली ज़फ़र ने कैटरीना पर तंज कसने वालों को ट्रोल किया है

अली का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें वह अपनी पूर्व बॉलीवुड को-स्टार कटरीना कैफ़ के लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही हालिया चर्चा के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने कई ऐसी पोस्ट और कमेंट्स देखे हैं जिनमें कटरीना के पहले और अब के लुक्स की तुलना की जा रही है. एक्टर-सिंगर ने कहा कि वह सालों से ऐसी ट्रोलिंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं, जिसमें उनके पाकिस्तानी साथी माहिरा खान और अन्य लोगों को निशाना बनाए जाने का मामला भी शामिल है.

पुरुष के तौर पर अपने अंदर झांकने और सुधार करने की ज़रूरत है

एक वीडियो में बिना कैटरीना का नाम लिए अली ने कहा, “हम पुरुषों की क्या निजी समस्याएं हैं? आइए इस पर बात करते हैं. हाल ही में, मैंने सोशल मीडिया पर एक साथी कलाकार (को-स्टार) के बारे में कुछ पोस्ट और कमेंट्स देखे, जिनके साथ मैंने बॉलीवुड में काम किया था. बहुत चर्चा हो रही है कि पहले वह ऐसी दिखती थीं और अब ऐसी दिखती हैं. मैंने पहले भी यहां (पाकिस्तान) माहिरा खान और अन्य साथी कलाकारों के बारे में बात की है और मैं कई सालों से इस बारे में बात कर रहा हूं. मुझे लगता है कि एक पुरुष के तौर पर, हम सभी को अपने अंदर झांकने और सुधार करने की ज़रूरत है. कोई भी परफेक्ट नहीं होता. लेकिन, ज़रूरी बात यह है कि हम उसे पहचानें, समझें और उसमें सुधार करें. अगर हम पुरुषों के नज़रिए से बात करें, तो पुरुष होने के नाते हमें जो फ़ायदा मिलता है और हम महिलाओं, उनके शरीर, उनकी सोच और उनके जीने के तरीक़े को जिस नज़रिए से देखते हैं. अगर वे हमारे बनाए गए पैमानों पर खरी नहीं उतरतीं, तो हम तुरंत उन्हें नीचा दिखाने लगते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Posh Pulse Pakistan (@poshpulsepakistan)

हमें एक-दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करने की क्षमता है

अली ने आगे खूबसूरती के अवास्तविक पैमानों के बारे में बात करते हुए कहा, ‘यह गलत है चीजों को देखने का यह सही तरीका नहीं है. हर इंसान अपनी-अपनी मुश्किलों से गुजर रहा होता है और हमें नहीं पता कि कोई और किन हालात का सामना कर रहा है. इसलिए, हमें लोगों के प्रति दयालु, सहानुभूति रखने वाला, समझने वाला, स्वीकार करने वाला और सराहना करने वाला होना चाहिए.अगर आप पुनर्जागरण काल ​​(रेनेसां) का अध्ययन करें, तो उस दौर में महिलाओं के शरीर को लेकर सोच अलग थी. फिर एक समय ऐसा आया जब महिलाओं से ‘जीरो फिगर’ की उम्मीद की जाने लगी और पुरुषों से भी ‘सिक्स-पैक एब्स’ की उम्मीदें अवास्तविक होती हैं. ये सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं. हर समय दूसरों की आलोचना करना ठीक नहीं है. वे सभी इंसान हैं और हमें एक-दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करने की क्षमता है.’