पाकिस्तानी एक्ट्रेस बोली PM मोदी के खिलाफ दर्ज कराना है केस, दिल्ली पुलिस का जवाब कर देगा हैरान

Pakistani Actress Sehar Shinwari Tweet: पाकिस्तानी अभिनेत्री सहर शिनवारी आए दिन अपने अजीबो गरीब ट्वीट की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं. सहर को आए दिन भारतीय क्रिकेट टीम और उनके खिलाड़ियों के खिलाफ ट्वीट करते देखा गया है और साथ ही वो जमकर ट्रोल भी होती रहती हैं. ये वही एक्ट्रेस है जो टी20 वर्ल्ड कप में हराने के वादे के साथ लिए जिम्बाब्वे के खिलाड़ी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो कभी भारत के जीतने पर अपना ट्वीट डिलीट करने की धमकी देती हैं. ऐसे में अब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पर ट्वीट करते हुए उनकर एफआईआर दर्ज करने की बात कही और अब इसपर दिल्ली पुलिस ने अपनी बात रखी है.

पाकिस्तानी अभिनेत्री सहर शिनवारी पीएम मोदी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहती है उन्होंने एक ट्वीट में कहा ‘किसी को दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन लिंक पता है? मुझे भारतीय पीएम और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है, वे मेरे देश पाकिस्तान में अराजकता और आतंकवाद फैला रहे हैं. भारतीय अदालतें स्वतंत्र होने का दावा करती है, ऐसे में मुझे यकीन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय मुझे न्याय दिलाएगा’.