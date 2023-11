पाकिस्तानी क्रिकेटर Abdul Razzaq ने ऐश्वर्या पर की भद्दी टिप्पणी, अब कहा 'मेरी जुबान फिसल गई'

Abdul Razzaq on Aishwarya Rai: पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक (Abdul Razzaq) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन पर कुछ ऐसा कहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. दरअसल सामने आ रहे वीडियो मेंअब्दुल रज्जाक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तुलना बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से कर रहे हैं. अब्दुल रज्जाक के बयान के बाद क्रिकेट जगत शर्मासार है. दरअसल, अब्दुल रज्जाक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नियत पर बात करते हुए कहा अगर आपकी सोच है कि ऐश्वर्या राय से शादी करूंगा इसके बाद नेक-गुणवान बच्चा पैदा हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता. मसलन, आपको अपनी नियत दुरूस्त करनी होगी.

दरअसल, मीडिया से बातचीत के दौरान अब्दुल ने टीम के प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए कप्तान यूनिस खान के अच्छे इरादों के बारे में बात कर रहे थे. उन्होंने कहा, ‘मैं यहां उनके (पीसीबी के) इरादे के बारे में बात कर रहा हूं. जब मैं खेल रहा था, तो मुझे पता था कि एक कप्तान के रूप में यूनिस खान के इरादे अच्छे थे, इससे मुझे बेहतर प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास मिला. अभी एक यहां काफी बातें पाकिस्तान टीम और विश्व कप में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर हो रही हैं. मुझे लगता है कि हमारा इरादा खिलाड़ियों को निखारने और विकसित करने का नहीं है. अगर आप सोचते हैं कि मैं एक अच्छे और नेक गुण वाले बच्चे के लिए ऐश्वर्या (राय बच्चन) से शादी करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता.इसलिए आपको सबसे पहले अपने इरादों में संशोधन करना होगा’.

हालांकि अब्दुल का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो अब्दुल को दुनिया भर के लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया. इन सबके बीच जाने-माने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने इस बयान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर एक नोट लिखा, जिसमें लिखा था, ‘मैं रज्जाक द्वारा किए गए अनुचित मजाक/तुलना की अत्यधिक निंदा करता हूं. किसी भी महिला का इस तरह अपमान नहीं होना चाहिए।’ उनके पास बैठे लोगों को हंसने और तालियां बजाने के बजाय तुरंत आवाज उठानी चाहिए थी’.

Shamefull Disgusting

Ye hai hamaray Senior Players Hud hai

Bhai Ap kese Aishwariya Rai ko degrade kar sakte ho Cricketer ho Cricket me reh kr example de

and Dukh is cheez ka kisi ex cricketer ne roka bi nae ye kya bol diya#Abdulrazzaq

pic.twitter.com/7juuK8RwG0

— Waleed Rauf (@WaleedRauf20) November 13, 2023