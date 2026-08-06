Sanjay Dutt Ancestral Home: पाकिस्तान की गलियों में 'दत्त' परिवार की जड़ें, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर ने ढूंढ निकाला संजय दत्त का पुश्तैनी घर

Sanjay Dutt Ancestral Home: एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर ने सोशल मीडिया पर काफी दिलचस्पी जगाई है और उन्होंने दावा किया है कि वे पाकिस्तान में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के परिवार के पुश्तैनी घर को खोजने के लिए निकल पड़े हैं. बताया जा रहा है कि यह घर झेलम ज़िले के एक गांव में है, जहां संजय के पिता और मशहूर एक्टर सुनील दत्त का जन्म हुआ था. ऐसे में अब ये वीडियो तेज से वायरल हो रहा है और लोग संजू बाबा को उस वीडियो में टैग कर रहे हैं ताकि उनतक ये भावुक वीडियो पहुंच सके और वो अपने पिता के जन्म स्थान को वीडियो के जरिए देख और महसूस कर सकें.
पाकिस्तान में जन्में सुनील दत्त
आपकी जानकारी के लिए बता दें सुनील दत्त, जिनका असली नाम बलराज दत्त था, का जन्म झेलम के खुर्द गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है. हालांकि 1947 में बंटवारे के समय उनके परिवार के भारत आने से पहले, उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती साल वहीं बिताए थे. खबरों के मुताबिक, संजय दत्त की मां और मशहूर एक्ट्रेस नरगिस दत्त के भी आज के पाकिस्तान से पुश्तैनी संबंध हैं औऱ उनके परिवार की जड़ें रावलपिंडी से जुड़ी थीं.
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मशहूर एक्टर सुनील दत्त का पुश्तैनी घर मौजूद
समील आतिफ़ नाम के एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने एकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया है और उसमें लिखा है ‘पाकिस्तान के एक शांत गांव में मशहूर एक्टर सुनील दत्त का पुश्तैनी घर मौजूद है. झेलम के खुर्द में बलराज दत्त के तौर पर जन्मे सुनील दत्त ने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती साल यहीं बिताए थे, लेकिन 1947 के बंटवारे ने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी और कई दशकों बाद, वे इसी घर में वापस आए और इसके मालिकों से गुज़ारिश की कि वे इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संभालकर रखें. मेरे साथ सुनील दत्त के पुश्तैनी घर को देखिए, उन गांव वालों से उनकी कहानियाँ जानिए जो उन्हें आज भी याद करते हैं और भारत-पाकिस्तान के साझे इतिहास के एक यादगार अध्याय को फिर से जानिए.
संजय ने कहा था मेरी बस यही इच्छा है कि किसी दिन मैं पाकिस्तान जा सकूं
इस वीडियो में संजय को बोलते हुए देखा जाता है कि अपने पिता का अपनी जन्मभूमि से भावनात्मक लगाव के बारे में बात कर रहे थे. इस क्लिप ने सीमा के दोनों ओर के लोगों को भावुक कर दिया और खबरों के अनुसार, इसी से प्रेरित होकर एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर ने परिवार के पुश्तैनी घर को खोजने का काम किया. पाकिस्तान जाने की अपनी इच्छा के बारे में बात करते हुए संजय ने कहा था, ‘मेरी बस यही इच्छा है कि किसी दिन मैं पाकिस्तान जा सकूं और उस गाँव को देख सकूं. मैं अकेले ही वहाँ जाना चाहता हूं.’ एक्टर ने यह भी याद किया कि भारत में अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय बिताने और एक सफल करियर बनाने के बावजूद, सुनील दत्त झेलम को ही अपना असली घर मानते थे.
पापा हमेशा झेलम के खुर्द को अपना घर मानते थे
संजय ने बताया, ‘मेरे पिता कहते थे कि उन्हें घर जाना है तब मैं जवाब देता था यही तो आपका घर है वे कहते थे, ‘नहीं, तुम नहीं समझोगे. यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो वहां है’. यह भावुक याद सुनील दत्त के उस गांव से जीवन भर के जुड़ाव को दिखाती है जहां उनका जन्म हुआ था. खबरों के अनुसार, दिवंगत अभिनेता बंटवारे के कई साल बाद उस इलाके में गए थे और उन लोगों से मिले थे जो उनके पुश्तैनी घर में रह रहे थे. खबरों के मुताबिक, उन्होंने उनसे प्रॉपर्टी को न तोड़ने का अनुरोध किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि यह घर उनके परिवार के इतिहास और बचपन की यादों की निशानी के तौर पर बना रहेगा. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस वीडियो को बंटवारे के दौरान टूटी निजी कहानियों और पारिवारिक रिश्तों की एक भावुक याद बताया है. वहीं, कुछ लोगों ने उम्मीद जताई है कि शायद एक दिन संजय खुद उस गांव जा पाएंगे.
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