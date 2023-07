Celina Jaitly: पाकिस्तान के पत्रकार ने सेलिना जेटली पर की अभद्र टिप्पणी, विदेश मंत्रालय तक पहुंचा मामला

Celina Jaitly: पाकिस्तान के एक पत्रकार ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली पर बेहद अभद्र टिप्पणी की. यही नहीं पाकिस्तान के इस पत्रकार ने सेलिना के चरित्र पर भी सवाल उठाया. पाकिस्तान के पत्रकार की टिप्पणी से सेलिना भड़क गईं. इसके बाद उन्होंने पत्रकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया. इस मामले को भारत के विदेश मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है. विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को पाकिस्तान उच्चायोग में उठाया है और कार्रवाई की मांग की है. वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले को संज्ञान में लिया है.

फिरोज फरदीन के साथ नाम जोड़कर की ये टिप्पणी

पाकिस्तान के इस पत्रकार का नाम उमैर संधू है. उमैर संधू पाकिस्तान में फिल्म समीक्षक है. इस साल की शुरुआत में उमैर ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम करने वालीं सेलिना जेटली पर टिप्पणी की थी. उमैर ने ट्वीट कर कहा था कि ‘सेलिना जेटली बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जो फिरोज खान और बेटे फरदीन खान दोनों के साथ कई बार सोईं.’

भड़कीं सेलिना

सेलिना जेटली इस अभद्र टिप्पणी पर भड़क गईं. उन्होंने इस पत्रकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया. ट्विटर पर जवाब देने के बाद वह ये मामला विदेश मंत्रालय में भी ले गईं. उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है.