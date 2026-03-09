इस पाकिस्तानी करोड़पति यूट्यूबर ने प्रेग्नेंट पत्नी को पॉडकास्ट में ही दे दिया तलाक, बोले-अब ये शादी नहीं चल पाएगी

मशहूर पाकिस्तनी यूट्यूबर रजब बट्ट ने एक पॉडकास्ट में साफ कर दिया को अब अपनी शादी से बिल्कुल थक गए हैं और तलाक ले रहे हैं.

मशहूर पाकिस्तनी यूट्यूबर रजब बट्ट ने एक पॉडकास्ट में साफ कर दिया को अब अपनी शादी से बिल्कुल थक गए हैं और तलाक ले रहे हैं. पाकिस्तान के मशहूर व्लॉगर और यूट्यूबर शुमार रजब बट्ट की जिंदगी में बहुत उथल-पुथल मची हुई है. हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान रजब ने अपनी पत्नी ईमान से तलाक का ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि मैं अब इस शादी से बहुत थक गया हूं और इस शादी को अब और नहीं खींच सकता. यही नहीं बातों-बातों में उन्होंने तलाक ऐलान भी कर दिया. वो उस वक्त जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हैं.

पारिवारिक कलह है वजह

रजब बट्ट ने कहा कि वो झूठे और दिखावा करने वाले रिश्ते को अब नहीं ढो सकते हैं. उन्होंने अपनी वाइफ और ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी में उनके सम्मान की भारी कमी थी. उनकी मां को अपमानित किया गया. उनके पिता की हैसियत पर सवाल उठाए गए. रजत ने कहा कि वो अपने परिवारवालों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. उनकी वाइफ भी इस दौरान बस एक-डेढ़ महीना उनके साथ रहीं बाकी सारा वक्त उन्होंने अपने मायके में ही बिताया.

बेटे की जिम्मेदारी उठाऊंगा

अपने बेटे किवान के बारे में बात करते हुए रजब इमोशनल हो गए. उन्होंने कहा किवान मेरा बेटा है. मेरा जो कुछ भी है वो सब उसका है. मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता. लेकिन अब ये जबरदस्ती वाला रिश्ता मैं ज्यादा दिन तक नहीं निभा सकता. जिसमें मेरी बेगम मेरी मां को चोर ठहराए, या फिर मेरी सास मेरे पिता की हैसियत पर सवाल उठाए.

क्या है लोगों का रिएक्शन?

इस पूरे मामले पर कुछ लोग रजब की आलोचना कर रहे हैं वहीं कुछ इसे जायज भी ठहरा रहे हैं. दरअसल, इस वक्त रजब की पत्नी प्रेग्नेंट हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि इतना बड़ा फैसला सार्वजनिक मंच पर इस तरह नहीं लिया जाना चाहिए. खासकर तब, जब परिवार में नया सदस्य आने वाला हो. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पर्सनल रिश्तों को कंटेंट या चर्चा का विषय बनाना सही नहीं है.

अच्छी खासी है फैन फॉलोइंग

Rajab Butt पाकिस्तान के मशहूर डिजिटल क्रिएटर्स में गिने जाते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर व्लॉगिंग से अपनी पहचान बनाई है. उनके वीडियो में अक्सर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, परिवार, दोस्तों और ट्रैवल से जुड़ी झलक देखने को मिलती है. बड़ी संख्या में लोग उन्हें फॉलो करते हैं.

