EnglishHindi

सलमान खान के एक डांट से पसीने छूटे! कैटरीना कैफ पर भद्दा कमेंट करने वाले पाकिस्तानी RJ ने अब जोड़ा हाथ

Pakistani RJ Apologises To Katrina Kaif: प्रेग्नेंसी के बाद वज़न बढ़ने को लेकर कैटरीना कैफ को निशाना बनाने वालों में से एक पाकिस्तानी RJ ने अब कैटरीना से माफी मांगी हैं.

Edited By: Shilpi Singh
Updated: September 21, 2026, 3:32 PM IST
सलमान खान के एक डांट से पसीने छूटे! कैटरीना कैफ पर भद्दा कमेंट करने वाले पाकिस्तानी RJ ने अब जोड़ा हाथ

बिग बॉस 20 के हालिया एपिसोड में होस्ट सलमान खान गुस्से में नज़र आए। एक्टर ने सोशल मीडिया पर सेलेब्रिटीज़ के बारे में नेगेटिविटी फैलाने वाले ट्रोलर्स को खरी-खोटी सुनाई औप उन्होंने अपनी फ़िल्म ‘भारत’ की को-स्टार कैटरीना कैफ़ का भी बचाव किया, जिन्हें हाल ही में प्रेग्नेंसी के बाद वज़न बढ़ने की वजह से ट्रोल किया गया था. सलमान खान की बातों के बाद, एक पाकिस्तानी RJ-इन्फ़्लुएंसर, जिसने कैटरीना के लुक को लेकर उन पर निशाना साधा था, ने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी है.

पाकिस्तानी RJ ने मांगी माफी

और पढ़ें: Bigg Boss 20: 'मैं माफी चाहता हूं...': बिग बॉस के प्रोमो में बिगड़ती सेहत देख घबराए फैंस, सलमान खान ने क्यों मांगी माफी

‘बिग बॉस 20 वीकेंड का वार’ में होस्ट सलमान खान का एक सख्त अंदाज़ देखने को मिला बॉलीवुड स्टार ने कैटरीना कैफ के प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वज़न को लेकर उन्हें बॉडी-शेम करने वाले ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई और उनकी इस बात के बाद, एक पाकिस्तानी RJ, जिसने कैटरीना के लुक को लेकर उन्हें ट्रोल किया था, ने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी है. आरजे डॉ. एजाज़ वारिस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अंबानी के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में कैटरीना कैफ के हालिया लुक को लेकर उन्हें ट्रोल करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है. शनिवार को ‘बिग बॉस 20’ के ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान द्वारा ट्रोलर्स की क्लास लगाने के बाद, वारिस ने कल यह पोस्ट शेयर किया.

मुझे अपनी कही बातों पर सचमुच अफ़सोस है

पाकिस्तान के RJ डॉ. एजाज़ वारिस ने कैटरीना के प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वज़न को लेकर उन्हें ट्रोल किया था. वहीं एजाज़ ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है और एजाज़ ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “सॉरी कैटरीना कैफ, मैं दिल से कैटरीना कैफ से अपनी हालिया टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगता हूं. कल ‘बिग बॉस’ में सलमान खान के ज़िक्र के बाद, मैंने इस पर सोचा और महसूस किया कि मेरी बातों से कैटरीना और उनके कई फ़ैन्स को दुख पहुंचा होगा. मेरा मकसद कभी भी बॉडी शेमिंग करना नहीं था. मैं सलमान खान और उन सभी लोगों से भी माफ़ी मांगता हूं जिन्हें बुरा लगा. कभी-कभी शब्द गलत निकल जाते हैं और मुझे अपनी कही बातों पर सचमुच अफ़सोस है.’

मैंने बस वीडियो के हुक के लिए थोड़ा मज़ाक किया था

पाकिस्तान के RJ डॉ. एजाज़ ने वीडियो में कहा, ‘मैं अभी बिग बॉस में सलमान खान का एक क्लिप देख रहा था जिसमें उन्होंने मेरा ज़िक्र किया और कहा कि मुझे कैटरीना से ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थीं और इसके बाद, मुझे सच में लगा कि मुझे वो सब बातें नहीं कहनी चाहिए थीं. मैं सलमान और कैटरीना, दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूं, लेकिन पता नहीं किस फ़्लो में मैंने रिकॉर्डिंग के दौरान वो बातें कह दीं. मैंने बस वीडियो के हुक के लिए थोड़ा मज़ाक किया था, लेकिन मेरी बातों से बहुत से लोग आहत हुए हैं.’

मेरा मकसद  बॉडी शेमिंग नहीं था

पाकिस्तान के RJ डॉ. एजाज़ ने आगे बात करते हुए कहा कि ‘कटरीना कैफ, अगर मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा है तो मैं सच में माफ़ी मांगता हूं. साथ ही, उन सभी से भी माफ़ी मांगता हूं जिनका दिल मेरी रील की वजह से दुखा. मुझे पता है कि मैंने ये बातें बहुत हल्के-फुल्के अंदाज़ में कही थीं और मेरा मकसद किसी के शरीर का मज़ाक उड़ाना (बॉडी शेमिंग) नहीं था, लेकिन न जाने किस बात-बात में मैंने वो शब्द कह दिए. मेरी बातों से शायद आपको बुरा लगा हो, लेकिन मेरा इरादा कभी भी बॉडी शेमिंग करने का नहीं था. सलमान और कटरीना, आप दोनों ऐसे ही कमाल करते रहें’.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shilpi Singh

Shilpi Singh

शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.