Bilal Saeed Video: पाकिस्तानी सिंगर ने लाइव परफॉर्मेंस में ऑडियंस पर फेंका माइक, वीडियो वायरल

Pakistani Singer Bilal Saeed Video: पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान (Rahat Fateh Ali Khan) हाल ही में विवादों में आए थे. दरअसल राहत फतेह अली खान का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक शख्स को चप्पलों से पिटते हुए दिख रहे हैं और इसके बाद उनका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वजह से उन्हें काफी गुस्से का सामना करना पड़ा थआ. वहीं अब एक और पाकिस्तानी सिंगर और सॉन्ग राइटर बिलाल सईद (Pakistani Singer Bilal Saeed) का भी एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो फैंस से इतने नाराज हो रहे हैं कि उन्होंने गुस्से में अपना माइक फेंक दिया. इतना ही नहीं बिलाल इस दौरान स्टेज छोड़कर चले गए और बेहद नाराज नजर आ रहे थे. ऐसे में जब ये वीडियो हर जगह पर वायरल हो गया है तो बिलाल अपनी गलती पर शर्म कर रहे हैं औऱ साथ ही फैंस से माफी मांग रहे हैं (Bilal Saeed Viral Video)

पाकिस्तानी सिंगर सॉन्गराइटर और निर्माता बिलाल सईद का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें सिंगर हाल ही में क्राउड पर सिंगर को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने भीड़ में अपना माइक्रोफोन फेंक दिया और अब वो इसने निराश हैं. बता दें वायरल वीडियो पाकिस्तान के फलिया में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेज (पीजीसी) यूथ म्यूजिकल फेस्टिवल के दौरान का है, जिसमें वो वो परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं.

पाकिस्तानी सिंगर का ये वीडियो जमकर वारल हो रहा है जिसमें वो बेहद नाराज नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं वह कॉन्सर्ट को बीच में ही छोड़कर निकलते हुए दिख रहे हैं. वहीं इसके बाद कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है. जब बिलाल सईद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया. मामला फैलने के बाद बिलाल ने अपनी हरकत पर सफाई दी है और लिखा ‘मंच हमेशा से मेरी पूरी दुनिया रहा है. परर्फॉर्मेंस के दौरान मैंने हमेशा सबेस कंपलीट और सबसे जिंदा महसूस किया है. मैं अपनी बीमारी,टेंशन,फिक्र भूल जाता हूं. जब मैं अपने फैंस के लिए परफॉर्म करता हूं तो सब कुछ पीछे छोड़ देता हूं और चाहे कुछ भी हो, मेरे और मेरे मंच के सम्मान के रास्ते में कुछ भी नहीं आना चाहिए था.’

The stage has always been my whole world l; I have always felt the most complete and the most alive while performing! I forget my sickness, stress, worries- I leave everything behind when I perform for my fans.

And no matter what,nothing should have come in the way of me and the…

— Bilal Saeed (@Bilalsaeedmusic) January 26, 2024