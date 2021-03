Meesha Shafi Who Was Accused Ali Zafar Of Sexually Abusing Was Sentenced To Three Years: पाकिस्तानी सिंगर अली जफर (Ali Zafar) पर एक्ट्रेस मीशा शफी (Meesha Shafi) ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. हालांकि जब अली जफर(Ali Zafar) पर ये आरोप लगे तो उन्होंने इन आरोपों से इंकार करते हुए मीशा शफी (Meesha Shafi) पर केस कर दिया था और अब इस केस पर कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है जिसे सुनकर एक्ट्रेस के होश उड़ गए हैं. Also Read - रणबीर और मनोज के बाद अब 'Gully Boy' के एक्टर Sidhant Chaturvedi को हुआ कोरोना, घर में हुए क्वारंटीन

पाकिस्तानी सिंगर अली जफर (Ali Zafar) पर कुछ वक्त पहले एक्ट्रेस और सिंगर मीशा शफी (Meesha Shafi) ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.इन आरोपों को कोर्ट में सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया गया,आरोपों के खारिज होने के बाद अली ने मीशा (Meesha Shafi) पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था और अब इसी को लेकर मीशा (Meesha Shafi) को तीन साल की सजा सुनाई गई है.

सजा होने के बाद अब मीशा (Meesha Shafi) का एक बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने खुद को सजा मिलने का आरोप सिस्टम पर लगाया है. मीशा (Meesha Shafi) ने कहा कि, ‘ ये कैसा सिस्टम है और ऐसे केस में किस महिला को किस कीमत पर न्याय मिला है.’ वहीं मीशा (Meesha Shafi) के वकील का कहना है कि वो इस फैसले को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं.

बता दें कि जब मीशा (Meesha Shafi) के सभी आरोप खारिज हुए थे तो उन्होंने अली से माफी भी मांगी थी. इस बात की जानकारी सिंगर ने दी थी. अली (Ali Zafar) ने कहा था कि मीशा (Meesha Shafi) ने निजी तौर पर उन्हें मैसेज के जरिए मांफी मांगी है, लेकिन मैं उन्हें तब तक माफ नहीं कर सकता जब तक वो सार्वजनिक तौर पर मांफी नहीं मांग लेती हैं.