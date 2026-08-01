EnglishHindi

पाकिस्तानी हुए रणबीर कपूर की 'रामायण' के मुरीद, ट्रेलर देखकर VFX की कर ड़ाली तारीफ...पैसे को लेकर पूछा ये सवाल

Pakistani YouTubers Excited For Ramayana Trailer: रणबीर कपूर और यश की 'रामायण' के ट्रेलर ने कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को प्रभावित किया है और उन्होंने इसे देखने के बाद इसकी जमकर तारीफ भी की है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: August 1, 2026, 9:52 AM IST
पाकिस्तानी हुए रणबीर कपूर की 'रामायण' के मुरीद, ट्रेलर देखकर VFX की कर ड़ाली तारीफ...पैसे को लेकर पूछा ये सवाल

Pakistani YouTubers Excited After Watching Ramayana Trailer: रणबीर कपूर और यश स्टारर ‘रामायण’ का ट्रेलर 30 जुलाई को रिलीज़ हुआ और तब से इंटरनेट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इस ट्रेलर ने ना केवल भारत बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है. सैन डिएगो में दिखाए गए ट्रेलर को भी जमकर सराहा गया था, ऐसे में जब ये ट्रेलर ऑनलाइन सामने आया है तो अब इसे पड़ोसी मुल्क के लोगों ने भी जमकर सराहा है. जी हां पाकिस्तानी दर्शकों का भी ध्यान इस ट्रेलर ने खींचा है. दरअसल इस ट्रेलर ने न सिर्फ़ भारतीय दर्शकों को उत्साहित किया है, बल्कि पाकिस्तान के दर्शकों का भी ध्यान खींचा है.

मैं ट्रेलर देखकर एक्साइटेड हो गया हूं

और पढ़ें: Ramayana Trailer: रामायण के ट्रेलर में तलवार थामे नजर आईं सीता माता! जानिए इसके पीछे का पौराणिक और ऐतिहासिक सच

पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर माविया उमर फारूकी ने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर पर अपना रिएक्शन शेयर किया है. अपने वीडियो में उन्होंने कहा, ‘एक पाकिस्तानी दर्शक के तौर पर मैं कहूंगा कि रामायण का ट्रेलर आ गया है और भारत और बॉलीवुड के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? बस सोचिए कि फिल्म का बजट 1000 करोड़ है, और साफ दिख रहा है कि फिल्म को कितने बड़े पैमाने पर बनाया गया है. VFX बहुत महंगे हैं, उन्होंने VFX के लिए हॉलीवुड के लोगों को बुलाया है और यह भारतीय सिनेमा और हिंदू धर्म का इतिहास है, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं कह रहा हूं, ‘मैं ट्रेलर देखकर एक्साइटेड हो गया हूं’.’

यश और रणबीर कपूर की खूब तारीफ की

यूट्यूबर माविया उमर फारूकी ने अपने वीडियो में ‘यश और रणबीर कपूर की खूब तारीफ की, खासकर ट्रेलर में उनके एंट्री सीन की है. मुझे नहीं लगता कि भारतीय इतिहास में कभी कोई ऐसी फिल्म बनी है जिसका बजट 1000 करोड़ रुपये हो और उसमें से दो फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई हों और देखकर लग भी रहा है कि क्या कैमरा इस्तेमाल किया है, इतना गहरा ट्रेलर बनाया है. यह देखना दिलचस्प होगा कि रणबीर कपूर और यश में से अभिनय के मामले में कौन जीतता है.’ हालांकि फ़िल्म का बजट 1,000 करोड़ रुपये नहीं, बल्कि 4,000 करोड़ रुपये है.

कई पाकिस्तानी हुए रामायण के फैन

एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर हसनाट खान ने लिखा, “रावण का लुक ज़बरदस्त है यार. क्या कमाल का ट्रेलर है, उन्होंने एनिमेशन, CGI और स्टंट्स पर बहुत अच्छा काम किया है। सभी विज़ुअल्स बहुत अच्छे हैं. एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कहा, ‘रावण और रणबीर कपूर की एंट्री ज़बरदस्त थी. सीता की एंट्री भी शानदार थी, वह बहुत दिव्य लग रही थीं. हमें ऐसी कई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हमने रामायण में नहीं देखी थीं. यश का लुक बहुत बढ़िया था, ट्रेलर कमाल का था. एक पाकिस्तानी यूज़र ने साई पल्लवी की तारीफ़ की हौ उन्होंने कहा, “सीता के रोल में साई पल्लवी बहुत खूबसूरत लग रही हैं. उनमें सादगी और पारंपरिक लुक साफ़ दिख रहा है. कुल मिलाकर VFX और म्यूज़िक बहुत अच्छे हैं

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shilpi Singh

Shilpi Singh

शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.