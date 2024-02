Palak Tiwari ने पाकिस्तानी डिजाइनर के लिए की मॉडलिंग, भड़के पाक यूजर्स कहा 'हमारे यहां एक्ट्रेस नहीं बची क्या'

Hindi Entertainment Hindi

Palak Tiwari Becomes The Face Of Pakistani Designer Netizens Angry Says Humare Yaha Khuch Bacha Nahi Hai

Palak Tiwari ने पाकिस्तानी डिजाइनर के लिए की मॉडलिंग, भड़के पाक यूजर्स कहा 'हमारे यहां एक्ट्रेस नहीं बची क्या'

Palak Tiwari Is The Face Of Pakistani Designer: पलक तिवारी ने हाल ही में पाकिस्तानी डिजाइनर के लिए मॉडलिंग की है, जिसकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.

Palak Tiwari Is The Face Of Pakistani Designer: मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की बेटी पलक तिवारी (Palak Tiwari) आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में आ ही जाती हैं. पलक अपने काम से कम और बाकि चीजों के वजह से अधिक चर्चा में बनी रहती हैं. ऐसे में अब पलक ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से उनसे पड़ोसी मुल्क यानि की पाकिस्तानी भी परेशान और दुखी हैं. दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी डिजाइनर के लिए विज्ञापन करे चर्चा में आ गई हैं. दरअसल पलक ने हाल ही में एक पाकिस्तानी डिजाइनर फैजा सक्लेन (Pakistani Designer Faiza Saqlain) के लेटेस्ट कैंपेन ‘लिलियाना’ का चेहरा बनी हैं. खास बात ये है कि फैजा ने इसे अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर भी शेयर किया है और इसमें पलक तिवारी उनके कपड़ों के लिए मॉडलिंग करती हुई नजर आ रही हैं.

Trending Now

पाकिस्तानी डिजाइनर के लिए पलक बनी मॉडल

पलक तिवारी एक पाकिस्तानी डिजाइनर के लिए एड शूट करके सुर्खियों में आ गई और उनकी तस्वीरें अब जमकर वायरल हो रही है. फैजा ने जो फोटो शेयर किए हैं उसमें पलक लॉन सूट और साथ ही स्लीवलेस शर्ट और सिल्क दुपट्‌टे समेत कई आउटफिट्स में नजर आ रही हैं. हालांकि इन तस्वीरों को फैंस खासा पसंद नहीं कर रहे हैं. खासकर पाकिस्तानी फैंसे इससे बेहद नाराज नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से फैजा को उनके इस विज्ञापन के लिए जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

You may like to read

पाकिस्तानी ने कर दिया ट्रोल

ऐसे में जैसे ही फैजा की ये तस्वीरें वायरल हुई वैसे ही दोनों तरफ के लोगों ने एक्ट्रेस और डिजाइनर फैजा को ट्रोल करना शुरु कर दिया. पाकिस्तान के कुछ यूजर्स ने पलक को अपने कैंपेन के लिए मॉडल चुनने पर फैजा को भी ट्रोल किया है. एक यूजर ने लिखा- जब इंडिया पाक कलाकारों को मौका नहीं दे रही तो हम वहां के कलाकारों को काम क्यों दे रहे हैं? वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट कर लिखा, ‘पाकिस्तान में मॉडल और एक्ट्रेस खत्म हो गईं क्या जो आप वहां से लेकर आए?’

View this post on Instagram A post shared by Faiza Saqlain (@faizasaqlain)

वर्क फ्रंट पर पलक आखिरी बार सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ में नजर आई थीं. इसके साथ ही वो सैफ अली खान के छोटे बेटे इब्राहि अली खान को डेट करने को लेकर भी चर्चा में है.