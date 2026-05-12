नहीं करतीं दखल! Palak Tiwari ने करियर पर लिया फुल कंट्रोल, Shweta Tiwari के बारे में कह दी बड़ी बात

टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से अपनी पहचान बना रहीं Palak Tiwari ने अपने करियर और पर्सनल फैसलों को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया है. अक्सर यह माना जाता है कि स्टार किड्स के फैसलों में उनके पैरेंट्स का बड़ा रोल होता है, लेकिन पलक की सोच इससे अलग है.

Published date india.com Published: May 12, 2026 11:31 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
Palak Tiwari interview, Shweta Tiwari daughter, Palak Tiwari career decisions, Palak Tiwari statement, Bollywood star kids independence, Shweta Tiwari news, Palak Tiwari viral statement
Palak Tiwari takes full control of her career mother Shweta Tiwari didnt interfere

Palak Tiwari ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां Shweta Tiwari उन्हें अपने फैसले खुद लेने की पूरी आज़ादी देती हैं. उन्होंने कहा- ‘मां ने हमेशा मुझे खुद सोचने और अपने दिल की सुनने के लिए प्रेरित किया है. वो गाइड करती हैं, लेकिन कभी मजबूर नहीं करतीं.”

बॉलीवुड एक्ट्रेस पलक तिवारी लगातार अपने करियर को लेकर चर्चा में रहती हैं. इन दिनों वह अपनी वेब सीरीज ‘लुक्खे’ को लेकर चर्चा में हैं. इस बीच पलक ने अपनी मां और टीवी की मशहूर अभिनेत्री श्वेता तिवारी के साथ बॉन्ड को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि मां ने उनके करियर में कभी भी दखल नहीं दिया. उन्होंने जो भी अब तक फैसले लिए हैं, खुद और दिल से लिए हैं.

palak tiwari

palak tiwari

हम दोनों के सोचने का तरीका अलग है

पलक तिवारी ने कहा, “मेरी और मेरी मां की जिंदगी पूरी तरह अलग दौर और अनुभवों से गुजरी है, जिसके चलते हम दोनों के सोचने का तरीका अलग है.कहानियों को समझने का नजरिया भी अलग है.एक कलाकार के तौर पर हर व्यक्ति का अपना एक अलग सफर होता है, और उसी सफर के अनुभव उसके फैसलों को प्रभावित करते हैं.मेरी मां ने जिस समय और माहौल में काम किया, वह आज के समय से बहुत अलग था, इसलिए हम दोनों के दृष्टिकोण भी अलग हैं.”

मेरे काम में दखल नहीं देती मां

पलक ने कहा, ”मेरी मां कभी भी मेरे करियर में दखल नहीं देतीं.वह सिर्फ मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन किसी भी तरह का दबाव नहीं डालतीं.उन्होंने हमेशा से मुझे स्वतंत्र रूप से सोचने और फैसले लेने के लिए प्रेरित किया है.उनका मानना है कि कलाकार को अपने फैसले खुद लेने चाहिए, क्योंकि वही उसके करियर को सही दिशा देते हैं.”

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

पलक को सिर्फ गाइड करती हैं श्वेता तिवारी

इंटरव्यू के दौरान पलक ने बताया, ”मां हमेशा मुझसे यही पूछती हैं कि जो प्रोजेक्ट मैं चुन रही हूं, क्या वह सच में मेरे दिल को पसंद है या नहीं.वह मुझे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मजबूर नहीं करतीं, बल्कि यह समझने की कोशिश करती हैं कि क्या वह काम पलक के लिए सही है या नहीं.”

पलक ने आगे कहा, ”मां ने हमेशा मुझे यह सलाह दी है कि मैं अपने दिल की आवाज को सुनूं.एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि वह अपने काम से भावनात्मक रूप से जुड़ा हो.अगर कहानी या किरदार अंदर से महसूस नहीं होता, तो उसे करना सिर्फ एक काम बनकर रह जाता है, जबकि अभिनय का असली मजा तभी आता है, जब वह दिल से जुड़ा हो.”

(इनपुट एजेंसी)

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.