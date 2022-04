Palak Tiwari on the life of mother Shweta Tiwari: मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की खूबसूरती और बोल्डनेस के चर्चे बी-टाउन में आम बात है, लेकिन अब उनकी बेटी यानी पलक तिवारी (Palak Tiwari) भी ग्लैमर की दुनिया में अपनी अदाओं से तहलका मचा रही हैं. पलक तिवारी अपनी मां श्वेता तिवारी (Palak And Shweta Tiwari) से भी ज्यादा बोल्ड और बिंदास हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है जिसमें पलक तिवारी का बोल्ड अवतार देखा जा सकता है. तस्वीरों में पलक ने ब्लैक आउटफिट कैरी किया है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही वायरल हो गई.Also Read - बॉक्स ऑफिस पर क्रैश हुई अजय देवगन की फिल्म Runway 34, शाहिद की 'जर्सी' से भी हुआ बुरा हाल

बॉलीवुड में कदम रखने को तैयार पलक

गौरतलब है कि अभिनेत्री श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी फिल्म ‘रोजी: द सैफरॉन चैप्टर’ से बॉलीवुड में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. श्वेता की तरह की पलक भी खूबसूरत और टैलेंटेड हैं. सोशल मीडिया पर पलक तिवारी पहले से ही स्टार हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 1.8 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं. पलक को कोई भी फोटो-वीडियो पोस्ट होने के कुछ मिनट बाद ही वायरल हो जाती है. Also Read - पापा Raja Choudhary संग कैसी है पलक तिवारी की बॉन्डिंग्स, बताया 'मां श्वेता की असफल शादियां...'

मां के संघर्षों से मिली सीख

आईएएनएस के मुताबिक हाल ही में पलक ने मीडिया से बात की और याद किया कि कैसे उनकी मां ने उनकी शादीशुदा जिंदगी की तमाम दिक्कतों को संभाला. उन्होंने आगे कहा कि किसी को भी शादी करने की जल्दी में नहीं होना चाहिए और कोई भी निर्णय लेने से पहले समय लेना चाहिए. मैंने यह भी महसूस किया है कि किसी को भी शादी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत चल रहा है, तो उसे छोड़ देना बेहतर है. Also Read - दादा साहब फाल्के जयंती: भारतीय सिनेमा के पितामह थे 'दादा साहे​ब फाल्के', हीरोइन ढूंढने रेड लाइट एरिया तक गए थे पहुंच

View this post on Instagram A post shared by Palak Tiwari (@palaktiwarii)

‘बिजली बिजली’ गाने ने मचाई थी धूम

महिलाएं इससे सबसे ज्यादा संघर्ष करती हैं और मैंने ऐसा सिर्फ अपनी मां के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया भर की महिलाओं के साथ देखा है. उन्होंने यह भी साझा किया कि कैसे अफवाहें हमेशा श्वेता के आसपास चलती रहती हैं. उन्होंने आगे बताया कि, “हम कहानी के अपने पक्ष के बारे में लोगों को समझाने में बहुत समय नहीं लगाते हैं. मेरी मां की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि परिवार सुरक्षित है. मैंने भी इसी पर ध्यान केंद्रित किया है.” वर्कफ्रंट की बात करें तो पलक हार्डी संधू के गाने ‘बिजली बिजली’ के म्यूजिक वीडियो में नजर आई थीं.