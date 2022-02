Palak Tiwari-Varun Dhawan Dance Their Heart Out in a Viral Video: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की बेटी पलक तिवारी (Palak Tiwari) इन दिनों छाई हुई हैं. जब से उनका गाना बिजली आया है, तब से लेकर वो लगातार फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं. हाल ही में पलक तिवारी (Palak Tiwari) ने बिजली गाने से डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्हें लोग बिजली गर्ल के नाम से ही पुकारने लगे हैं. इसके साथ ही कुछ हफ्तों पहले ही वो सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के बेटे इब्राहिम अली खान (Ibrahim Ali Khan) के साथ डिनर डेट पर नजर आई थी और अब वो फिलहाल इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें वह वरुण धवन (Varun Dhawan) के साथ ताल से ताल मिलाती दिख रही हैं. मालूम हो कि पलक का हाल ही में पलक ने इंडस्ट्री में म्यूजिक वीडियो ‘बिजली बिजली’ से कदम रखा है जिसमें वो हार्डी संधू के साथ नजर आ रही हैं. इस गाने के साथ- साथ पलक को भी काफी पसंद किया गया, पलक जल्द ही फिल्म ‘रोजी: द सैफरॉन चैप्टर’ से बॉलीवुड डेब्यू करेंगी.Also Read - 41 साल की उम्र में Shweta Tiwari ने दिखाया अपने हुस्न का जलवा, ऑफ शोल्डर गाउन में लगीं बवाल...फैंस हुए लट्टू

पलक तिवारी (Palak Tiwari) और वरुण धवन (Varun Dhawan) का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों डांस करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में पलक तिवारी रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस में नजर आ रही हैं. वहीं, वरुण धवन भी जींस और जैकेट में काफी कूल लग रहे हैं. वीडियो में दोनों साथ में डांस करते नजर आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक दोनों जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं यह उसकी BTS वीडियो है.

वीडियो में पलक तिवारी और वरुण धवन गाने की धुन पर जमकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद फैन्स खुशी से झूम उठे हैं और उनके किसी म्यूजिक वीडियो का इंतजार कर रहे हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो जहां वरुण धवन ‘भेड़िया’ (Bhedia), ‘जुग जुग जीयो’ (Jug Jug Jiyo) जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं. वहीं पलक तिवारी फिल्म ‘रोजी’ (Rosy) के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं.