Palash Muchhal Reaction On Cheating Fraud Allegation Defamation Case Against Vidyan Mane

पलाश मुच्छल ने स्मृति के एक्टर दोस्त पर ठोका मुकदमा, आरोपों को बताया झूठा; जानें क्या है पूरा मामला

पलाश मुच्छल एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं. विद्यान माने ने सिंगर पर चीटिंग और फ्रॉड का आरोप लगाया, अब इस पर पलाश का बयान सामने आया है. आइए इस खबर में जानते हैं ये पूरा मामला क्या है?

सिंगर और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल एक बार फिर खबरों में आ गए हैं. हाल ही में, उन पर मराठी अभिनेता और प्रोड्यूसर विद्यान माने ने कई गंभीर आरोप लगाए. माने का दावा था कि पलाश ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी रद्द होने का कारण चीटिंग है. उन्होंने यह भी कहा कि पलाश को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों देखा गया, जिसके बाद महिला क्रिकेटर्स ने उन्हें पीटा. इस घटना के चलते स्मृति और पलाश की शादी रद्द हो गई. इसके अलावा, माने ने आरोप लगाया कि पलाश ने उनसे फिल्म प्रोडक्शन के लिए 40 लाख रुपये की ठगी की.

पलाश ने किया कानूनी कार्रवाई का ऐलान

मामले को तूल पकड़ते देख पलाश ने तुरंत कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया. उन्होंने आरोपों को झूठा बताया और ऐलान किया कि उनके वकील श्रेयांश मिथारे ने माने के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर कर दिया है. पलाश ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि यह मुकदमा उनके चरित्र और प्रतिष्ठा को जानबूझकर बदनाम करने वाले आरोपों के खिलाफ है. उन्होंने साफ किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं.

विद्यान माने ने पुलिस शिकायत में क्या बताया?

विद्यान माने ने सांगली पुलिस को शिकायत दी थी कि 5 दिसंबर, 2023 को उन्होंने पलाश से मुलाकात की थी. उन्होंने दावा किया कि फिल्म नजरिया में प्रोड्यूसर के रूप में निवेश करने का मौका दिया गया और 25 लाख रुपये के निवेश पर 12 लाख रुपये का मुनाफा मिलेगा. इसके अलावा, उन्हें फिल्म में रोल भी ऑफर किया गया. माने ने बताया कि मार्च 2025 तक उन्होंने कुल 40 लाख रुपये पलाश को दिए. लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ और उनका पैसा वापस नहीं मिला. इस कारण उन्होंने पुलिस से संपर्क किया.

माने बोले – पलाश ने स्मृति को धोखा दिया

विद्यान माने ने कहा कि पलाश ने स्मृति मंधाना को धोखा दिया. उन्होंने बताया कि शादी की तैयारियों के दौरान 23 नवंबर, 2025 को पलाश को दूसरी महिला के साथ पकड़ा गया. यह दृश्य उनके अनुसार बहुत भयानक था. इसके बाद महिला क्रिकेटर्स ने पलाश को पीटा. माने ने पलाश के परिवार पर भी आरोप लगाए और कहा कि फिल्म बजट बढ़ाने के लिए उनसे और पैसा मांगा गया और धमकाया गया.

पलाश ने जवाब में और क्या कहा?

पलाश ने स्पष्ट किया कि सभी आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर उनका चरित्र और प्रतिष्ठा बचाई जाएगी. पलाश का यह कदम उनके लिए कानूनी सुरक्षा और सच्चाई को सामने लाने का माध्यम है. मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बयान और सबूतों की जांच होगी.

